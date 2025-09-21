健康網》柯文哲疑坐馬桶染HPV 醫：臨床極少見 反提醒「4地」

民眾黨前主席柯文哲疑因坐馬桶染HPV，不過婦產科醫師蘇怡寧指出，幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。（資料照，記者方賓照攝）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪近期在臉書透露，柯臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染，並反駁「牢房是蹲式馬桶」說法，強調柯親口說用的是坐式馬桶，因無法取得酒精只能用衛生紙擦拭。婦產科醫師蘇怡寧則指出，就算馬桶上曾經有人有皮膚疣，但能在上頭留下足以感染下一個人的病毒量非常低，臨床上幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。

陳佩琪提到，她先前說的「可能是感染」，其實是柯文哲本人根據觸診判斷，懷疑是感染人類乳突病毒（HPV）所引發的疣（verruca），北所醫師雖無明確診斷，但曾以乾冰治療3次，症狀未見明顯改善。陳佩琪說，她以類固醇及抗生素藥膏處理柯文哲患部。

這項說法也引起不同醫師的討論，其中，蘇怡寧說，「這兩天HPV又突然變得很紅，但我看大家對HPV還是有一堆誤會」！

他在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，HPV好多好多種，HPV是人類乳突病毒的總稱，已知型別超過130種，每一種都有自己偏好的感染部位，有些愛長在手腳皮膚，有些專挑生殖器黏膜，但全部都叫HPV，名字一樣不代表性質一樣。

蘇怡寧接著說，我們平常說的皮膚疣，包含足底疣、手部疣、青春期疣、扁平疣等等，其實都是HPV感染造成，只是型別屬於皮膚型，常見的長法是手指、腳底、膝蓋，甚至臉部，依據感染的型別不同，外觀可以是粗糙隆起也可以是小顆平平的。皮膚型HPV確實可以透過皮膚接觸傳染，但它需要直接而且有微小破皮的皮膚接觸，才比較容易感染。

幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例

坐馬桶或是在浴室光腳會嗎？蘇怡寧指出，理論上馬桶座的表面乾燥光滑，病毒在這樣的環境存活時間短，而且坐下去的皮膚通常是完整的，所以就算馬桶上曾經有人有皮膚疣，但能在上頭留下足以感染下一個人的病毒量其實非常低，臨床上幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。

他強調，相較之下，游泳池、浴室、溫泉、更衣室，當赤腳踩在潮濕粗糙的地面，皮膚摩擦產生微小破口，才比較有機會感染，但其實也不算非常常見，而且多半只是良性增生，不會導致癌症。「所以，大家不要隨便說，在外面坐馬桶容易傳染皮膚疣喔。」

尤其，生殖器型HPV也幾乎不可能靠泡溫泉或坐馬桶傳染。蘇怡寧說明，主要還是透過性接觸傳染，包含陰道性交、肛交、口交，偶爾有母嬰產道垂直傳染；間接傳染，例如共用毛巾、刮鬍刀，理論上雖可能，但幾乎沒有明確案例。「所以，你得了菜花不是因為昨天去泡湯，不要再拿公共廁所當藉口。」

