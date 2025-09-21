自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》柯文哲疑坐馬桶染HPV 醫：臨床極少見 反提醒「4地」

2025/09/21 14:29

民眾黨前主席柯文哲疑因坐馬桶染HPV，不過婦產科醫師蘇怡寧指出，幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。（資料照，記者方賓照攝）

民眾黨前主席柯文哲疑因坐馬桶染HPV，不過婦產科醫師蘇怡寧指出，幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。（資料照，記者方賓照攝）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪近期在臉書透露，柯臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染，並反駁「牢房是蹲式馬桶」說法，強調柯親口說用的是坐式馬桶，因無法取得酒精只能用衛生紙擦拭。婦產科醫師蘇怡寧則指出，就算馬桶上曾經有人有皮膚疣，但能在上頭留下足以感染下一個人的病毒量非常低，臨床上幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。

陳佩琪提到，她先前說的「可能是感染」，其實是柯文哲本人根據觸診判斷，懷疑是感染人類乳突病毒（HPV）所引發的疣（verruca），北所醫師雖無明確診斷，但曾以乾冰治療3次，症狀未見明顯改善。陳佩琪說，她以類固醇及抗生素藥膏處理柯文哲患部。

這項說法也引起不同醫師的討論，其中，蘇怡寧說，「這兩天HPV又突然變得很紅，但我看大家對HPV還是有一堆誤會」！

他在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，HPV好多好多種，HPV是人類乳突病毒的總稱，已知型別超過130種，每一種都有自己偏好的感染部位，有些愛長在手腳皮膚，有些專挑生殖器黏膜，但全部都叫HPV，名字一樣不代表性質一樣。

蘇怡寧接著說，我們平常說的皮膚疣，包含足底疣、手部疣、青春期疣、扁平疣等等，其實都是HPV感染造成，只是型別屬於皮膚型，常見的長法是手指、腳底、膝蓋，甚至臉部，依據感染的型別不同，外觀可以是粗糙隆起也可以是小顆平平的。皮膚型HPV確實可以透過皮膚接觸傳染，但它需要直接而且有微小破皮的皮膚接觸，才比較容易感染。

幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例

坐馬桶或是在浴室光腳會嗎？蘇怡寧指出，理論上馬桶座的表面乾燥光滑，病毒在這樣的環境存活時間短，而且坐下去的皮膚通常是完整的，所以就算馬桶上曾經有人有皮膚疣，但能在上頭留下足以感染下一個人的病毒量其實非常低，臨床上幾乎沒有靠坐馬桶得到皮膚疣的案例。

他強調，相較之下，游泳池、浴室、溫泉、更衣室，當赤腳踩在潮濕粗糙的地面，皮膚摩擦產生微小破口，才比較有機會感染，但其實也不算非常常見，而且多半只是良性增生，不會導致癌症。「所以，大家不要隨便說，在外面坐馬桶容易傳染皮膚疣喔。」

尤其，生殖器型HPV也幾乎不可能靠泡溫泉或坐馬桶傳染。蘇怡寧說明，主要還是透過性接觸傳染，包含陰道性交、肛交、口交，偶爾有母嬰產道垂直傳染；間接傳染，例如共用毛巾、刮鬍刀，理論上雖可能，但幾乎沒有明確案例。「所以，你得了菜花不是因為昨天去泡湯，不要再拿公共廁所當藉口。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中