健康網》地瓜葉高纖、穩糖、護心 醫推2煮法KEEP最多營養

2025/09/22 08:24

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，若想最大化保留地瓜葉的營養，清蒸或汆燙後快炒是最佳策略。（資料照）

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，若想最大化保留地瓜葉的營養，清蒸或汆燙後快炒是最佳策略。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蒜炒地瓜葉，一道看似家常的料理，其實是營養密度很高的超級食物。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，地瓜葉是一種低熱量、高多酚、高微量營養素的蔬菜，兼顧抗氧化、抗發炎、血糖穩定等作用，搭配正確的烹調方式，如清蒸汆燙後快炒，就能在日常中發揮不凡的健康價值。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，地瓜葉這項超級蔬菜也被聯合國亞洲蔬菜研究發展中心列入「十大抗氧化蔬菜」中，可見其對人體的好處。

他指出，地瓜葉含有2大優點：熱量很低，但抗氧化力與微量營養素卻極高。每100公克僅約42大卡，卻能同時提供蛋白質、膳食纖維、鉀、鈣、葉酸，以及β-胡蘿蔔素、葉黃素與玉米黃素，是一種以極低成本就能獲得高抗氧化營養的日常食材。

地瓜葉抗發炎又護心

李思賢說，地瓜葉真正的亮點在於多酚（polyphenols）類黃酮（flavonoids），其中包含綠原酸（chlorogenic acid）、各式咖啡酰奎尼酸（caffeoylquinic acids）與花青素（anthocyanins）。

他表示，這些分子是天然的訊號調節器，能降低氧化壓力、調節發炎路徑，同時也與血管彈性與壞膽固醇（LDL）抗氧化相關。短期攝取高多酚的地瓜葉就能提升血漿總抗氧化能力、延長壞膽固醇氧化滯後時間、降低運動後IL-6，進而改善整體發炎指標。不僅如此，地瓜葉在血糖與代謝、視力方面也有良好表現：

●膳食纖維：能延緩葡萄糖吸收、減緩餐後血糖上升速度。

●高多酚、低熱量：穩定血糖曲線。

●鉀：幫助電解質平衡與血壓調控，是高血壓患者的好幫手。

●β-胡蘿蔔素、葉黃素及玉米黃素：β-胡蘿蔔素能轉化為維生素A來維持暗處視覺與黏膜健康；葉黃素＋玉米黃素則能保護黃斑部，降低晶體氧化傷害。

地瓜葉最佳烹煮法及注意事項

李思賢分享，若想保留地瓜葉更多營養，清蒸或汆燙後快炒是最佳策略；若用大火久炒或反覆水煮，會把多酚與水溶性維生素流失掉。若追求更高抗氧化力，可以選擇紫色紅梗品種的地瓜葉，因為花青素含量更高，只是這類品種纖維較粗，烹調時要更注意火候與時間。

他提醒，由於地瓜葉屬高鉀蔬菜，所以腎功能不全、需要控鉀的人食用前須先與營養師討論份量，必要時可以用「雙重沸煮」方式降低鉀含量；正在使用抗凝血藥物的人，因地瓜葉含有高維生素K，攝取量務必保持穩定，避免影響藥效。

