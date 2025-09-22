自由電子報
健康網》台灣人安眠藥用量超嚇人！ 醫：1年逾4.7億顆

2025/09/22 21:13

耳鼻喉科醫師柯仁弘指出，台灣人一年的安眠藥用量非常多，高達4.7億顆，相當驚人；圖為情境照。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師柯仁弘指出，台灣人一年的安眠藥用量非常多，高達4.7億顆，相當驚人；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活與工作壓力大，神經緊繃，夜晚經常難以入眠，有些人甚至需要靠藥物輔助。耳鼻喉科醫師柯仁弘於臉書專頁「鬍子醫生診間生活」發文表示，台灣人安眠藥用量非常多，1年吃超過4.7億顆，相當驚人。

慎防安眠藥與其他藥物交互作用

柯仁弘根據健保資料指出，台灣大約有1/4成年人有睡眠困擾，每年高達幾百萬人在領取安眠藥，是很可怕的數字。尤其若有「多吃、多混」的狀況，例如聚餐後服用安眠藥搭配酒精，可能會讓人一覺不起，這樣的藥物交互作用，很容易出事！

另外，他也提到，如果安眠藥與止痛藥或抗憂鬱藥一起服用，可能會引發多種副作用，如頭暈跌倒呼吸變慢等。他提醒，尤其長輩們常常同時服用3、4種慢性病藥物，再加安眠藥，容易造成白天精神恍惚、記憶力變差，白天也像在夢遊的狀況。

建立4習慣 避免養成耐藥性

不僅如此，柯仁弘強調，長期依賴藥物還有另一個大坑：耐受性。今天1顆有效，過一陣子就要2顆、3顆，最後變成「吃藥也睡不著」，產生惡性循環。因此，醫界這幾年很強調「減藥」。他呼籲民眾不要一想到失眠就猛吞藥，最好先找醫師評估，因為失眠很多時候與生活習慣、壓力或憂鬱有關。

他建議，吞藥前不妨先從日常生活中建立良好習慣開始，如規律運動睡前少滑手機建立固定作息做點放鬆練習，再搭配專業的「失眠認知行為治療（CBT-I）」，不只能減少藥量，還能真正改善睡眠品質。

