健康 > 心理精神

將被動服務化為主動協作！ 雲林第3座精神會所「港心會所」啟用

2025/09/21 09:57

雲林縣第3座精神協作會所「港心會所」已啟用。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣第3座精神協作會所「港心會所」已啟用。（圖由雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣精神障礙者統計超過4000人，但大多因疾病之故不敢外出社交，縣府將被動服務轉為「主動協作」成立精神會所，全縣第3座會所坐落於北港鎮已啟用。縣府社會處長林文志表示，期盼透過會所內的「工作日」與多元團體課程，讓會員強化社交支持，逐步融入社區生活。

2022年社會處在斗六市成立第1間精神會所，修正過去「被服務者」模式轉為「主動參與」對待精神障礙患者，當時便有許多民眾盼望能將資源向西擴散，因此去年虎尾會所同樣啟用。

雲林縣第3座精神協作會所「港心會所」啟用，盼透過會所內的「工作日」與多元團體課程，讓會員逐步融入社區生活。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣第3座精神協作會所「港心會所」啟用，盼透過會所內的「工作日」與多元團體課程，讓會員逐步融入社區生活。（圖由雲林縣政府提供）

林文志表示，為協助沿海鄉鎮精神障礙者邁向復元之路，今年度委託台灣自立生活復能協會在北港鎮開辦雲林縣第3家海線地區的首座協作據點，取名為「港心會所」，盼將過去海線精神康復資源得以補足，讓更多在地精神康復朋友獲得支持與陪伴，邁向社區融合與復元之路。

協會理事長黃菁萍表示，會所內設有多功能教室、閱讀區、開放式廚房及休憩空間，主要讓工作人員與會員建立夥伴關係，陪伴會員可以社區參與、就業支持、藝術性體驗活動、自立生活訓練等多元服務，讓每個人都能找到支持力量。

黃菁萍強調，會將持續與在地資源合作，舉辦各式社區融合活動、就業體驗與照顧知能提升課程，讓會員與其家屬能夠透過會所課程與社區活動，去除污名化、增進自我價值、培養技能，並推動社區對精神健康的認識與接納。

