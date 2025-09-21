自由電子報
健康網》肛門出血常見2原因 醫：痔瘡、菜花大不同

2025/09/21 21:13

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，菜花初期通常無明顯症狀、不痛也不癢；情境照。（圖取自shutterstock）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，菜花初期通常無明顯症狀、不痛也不癢；情境照。（圖取自shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如廁後擦出一片鮮血，但屁屁不痛也不癢，這片血究竟是什麼呢？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，常見的有痔瘡與菜花，痔瘡解便時肛門疼痛、出血、脫垂、搔癢感，內痔初期通常無痛感，若為突出肛門口外的外痔則容易疼痛、異物感；菜花初期通常無明顯症狀、不痛也不癢，之後肛門周圍會出現粉紅色小丘疹，並逐漸增大增多。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文表示，肛門出血的常見原因有排便時糞便與充血腫脹的痔瘡組織摩擦，導致血管破裂而流血的痔瘡、或是當病灶受到摩擦導致破皮，會引起出血；若菜花長在肛門內，排便時的摩擦可能也會造成出血的肛門菜花（尖銳濕疣），以及其他原因，像是肛裂、腫瘤、發炎等。

痔瘡與菜花區分

●成因
痔瘡：因腹腔或肛門壓力增加，導致肛門靜脈叢長期曲張所造成，常因便秘、用力排便、久坐引起。
菜花：由人類乳突病毒（HPV）感染所引起的一種性傳染病，屬於一種病毒性疾病。

外觀
痔瘡：肛門內腫脹，嚴重會脫垂到肛門外形成腫塊、贅皮等。
菜花：外觀呈菜花狀、乳頭狀或冠狀贅生物，嚴重時顆粒表面可能帶有膿液、惡臭分泌物。

●傳染力
痔瘡：不具傳染性。
菜花：具高度傳染力，直接接觸或間接接觸皆可能感染。

陳鈺昕指出，由於肛門部位特殊一般人難以徹底看清患部情況，建議若出現症狀立刻尋求醫師診斷，像是肛門周圍出現異常凸起或分泌物、排便或性行為時感到疼痛或出血、懷疑自身感染HPV病毒，並可能傳染給伴侶，醫師準確判斷病情給予最佳治療。

菜花治療

●外用藥膏：塗抹（如：酚瑞淨、汰疣寧）藥膏來消除病灶，適用於病灶範圍較小，療程時間較長。

●雷射或電燒治療：利用雷射精準治療病灶，對正常組織破壞小，痛感低、效果顯著。

●冷凍治療（液態氮）：利用低溫凍結病灶組織，使其壞死脫落，需多次治療，且過程有刺痛感。

●手術切除：針對感染較嚴重的病灶，直接以手術切除，傷口需特別照護。

陳鈺昕提醒，菜花病毒無法靠藥物或手術根除，需仰賴自身的免疫力才能清除。根據WHO與CDC資料，多數人可在2年內清除體內病毒，但未痊癒期間一旦免疫力低下時，就可能復發、造成反覆感染、甚至引發病變。目前最佳預防的方式仍是接種9價HPV疫苗，才能給自己跟伴侶最完整的保護力。

