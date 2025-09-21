自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》燕窩養顏美容5大亮點 別買到假的

2025/09/21 12:23

營養師王證瑋指出，燕窩有養顏美容、提升免疫力、潤肺止咳、恢復體力、幫助腦部發展的功效。（資料照）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕古人說「一兩燕窩一兩金」，其實它就是金絲燕分泌唾液築成的窩。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」說明，含有對身體有益的燕窩酸（Sialic Acid）、胺基酸，有養顏美容、提升免疫力、潤肺止咳、恢復體力、幫助腦部發展的功效。

燕窩營養亮點

●養顏美容：燕窩酸能幫助肌膚修復、增加保水度，對女生來說就像是「吃的保養品」。

●免疫力小幫手：燕窩酸被研究證實和免疫細胞的成熟有關，能幫助提升防禦力，特別適合容易感冒的人。

●呼吸道保護傘：在傳統觀念裡，燕窩能「潤肺止咳」。現代研究也指出它可能有助於呼吸道黏膜修復。

●體力恢復快一點：術後、產後、熬夜後，身體需要蛋白質修復，燕窩提供的胺基酸能幫助加速「充電」。

●腦部發展助攻：燕窩酸與神經細胞的連結發展有關，有助於小朋友的腦部健康發展。

王證瑋提醒，吃燕窩並非萬靈丹，要搭配規律作息、均衡飲食才會加分；每次乾燕窩3–5克，一週2–3次就夠了；購買時要注意來源，避免買到漂白或摻假的燕窩；孕婦、氣喘或蛋白過敏者，先詢問醫師再吃。

