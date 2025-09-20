健康網》鬼壓床送急診？ 加國百萬網紅醫：嚇人的甲亢

男子半夜四肢癱瘓，加拿大網紅內科醫師「小提琴博士」希沃恩．德蕭爾發覺是甲亢之故；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕擁有128萬訂閱的加拿大網紅內科醫師「小提琴博士」希沃恩．德蕭爾（Violin MD/Dr. Siobhan Deshauer）曾在臨床上發現一個案例，28歲男工程師入睡後竟四肢無法動─「癱瘓了」，這種情況很像台灣人常說「鬼壓床」。

希沃恩．德蕭爾發布「28歲男子睡夢中癱瘓的真實醫療案例」吸引99萬次觀看。希沃恩．德蕭爾回憶，這名男子從未有過任何醫療問題，下了班還很重視健康，去健身房運動，也沒有熬夜，晚上10點就寢。

沒想到，男子睡到半夜，四肢都不能動，他不覺得痛，呼吸也算正常，但心裡極為恐慌，他扯著嗓子喊著室友，並大喊著：「救命」，在室友的協助下，才能從床上抬起來，送急診。

到了醫院又是一番折騰，從問診開始，只發現他的心跳過高，大約每分鐘110下、血壓正常，也沒有發燒，四肢的肌肉是虛弱的，初判是「四肢對稱性無力」。希沃恩．德蕭爾還在思索著，自己錯過了什麼？再重新指定一些血液檢查、心電圖及腦部電腦斷層掃描。

沒想到病人的鉀離子1.6mEq/L偏低，希沃恩．德蕭爾表示，難怪病人的心律不整。醫師即以口服鉀劑、靜脈注射鉀，外加鎂予以吸收，未料，病人的鉀未達預期的數值，只上到1.9mEq/L。

甲亢症狀多 亞洲有8成在20幾歲發病

希沃恩．德蕭爾為此，重新再思考診斷，「是不是錯估什麼？必須要明白到底哪個器官出問題？」另一個血檢報告出來，甲狀腺荷爾蒙失調引起甲狀腺亢進。於是，醫師回頭問了病患，是否有頭髮較油、焦躁不安、震顫現象，汗多、心跳快、排便次數多、體重因代謝高而下降，體溫偏高，一一獲得病人確認。

在台灣這樣病例也不少，家庭醫學科主治醫師徐維謙曾指出，一位24歲男子多次入睡，意識清楚但身體卻動彈不得，就如同人們說的「鬼壓床 」。給予抗甲狀腺亢進藥物治療後，才恢復一夜好眠。

徐維謙也指出，根據研究，亞洲男性罹患此症的機率為8.7%-13%，有80%的病人在20-39歲時發病。根據2013年《歐洲內分泌學》期刊，針對135例甲亢患者10年分析，發現麻痺發作發生在早晨，尤其是在夏季和秋季。體內的兒茶酚胺的濃度較高，也較容易誘使疾病發作，此外，包括大量運動過後或者是攝取過多的高醣類食物、生活壓力、高鹽飲食及疾病感染等，也都有可能是促發因子。

