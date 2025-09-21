健康網》三餐老是在外 醫授3招越吃越健康

翰醫堂中醫診所醫師表示，選購外食時要注意成分表越短越好，優先選「原型食物」，避開看不懂的化學名稱、過多添加劑；示意圖。（圖取自photo AC）

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活忙碌，想要自煮也心有餘而力不足，只能外食解決三餐，又擔心吃得不夠健康營養？翰醫堂中醫診所醫師在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」分享3招聰明挑選方法，讓外食族也能越吃越健康。

看懂標示 選擇原型食物

原則：成分表越短越好，優先選「原型食物」。

避開：看不懂的化學名稱、過多添加劑。

關鍵字：選「無添加糖」、「非油炸」、「全穀」。

搭配新鮮食物 降低身體負擔

餐後補充：一份新鮮水果或燙青菜→增加纖維、抗氧化，穩定血糖。

聰明吃法：泡麵加青菜、肉片，營養更均衡。

推薦飲品：麥茶、烏梅茶、山楂→幫助消食解膩。

簡單備餐 三餐自己把關

常備食材：水煮蛋、冷凍蔬菜、糙米飯糰。

外食加餐：外食可自行帶一份蛋白質或蔬菜，補足營養。

健康目標：每一餐都要有「蛋白質」+「膳食纖維」。

