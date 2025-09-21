限制級
健康網》三餐老是在外 醫授3招越吃越健康
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕日常生活忙碌，想要自煮也心有餘而力不足，只能外食解決三餐，又擔心吃得不夠健康營養？翰醫堂中醫診所醫師在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」分享3招聰明挑選方法，讓外食族也能越吃越健康。
看懂標示 選擇原型食物
原則：成分表越短越好，優先選「原型食物」。
避開：看不懂的化學名稱、過多添加劑。
關鍵字：選「無添加糖」、「非油炸」、「全穀」。
搭配新鮮食物 降低身體負擔
餐後補充：一份新鮮水果或燙青菜→增加纖維、抗氧化，穩定血糖。
聰明吃法：泡麵加青菜、肉片，營養更均衡。
推薦飲品：麥茶、烏梅茶、山楂→幫助消食解膩。
簡單備餐 三餐自己把關
常備食材：水煮蛋、冷凍蔬菜、糙米飯糰。
外食加餐：外食可自行帶一份蛋白質或蔬菜，補足營養。
健康目標：每一餐都要有「蛋白質」+「膳食纖維」。
