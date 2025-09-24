健康網》先天性子宮中膈 特點、影響及治療一次看

橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，子宮中隔可能沒有明顯症狀，但卻可能影響生育；情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕子宮中膈是一個不少女性會面臨的先天性問題，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上說明，這是一種先天性子宮畸形，當子宮發育時，兩條苗勒氏管融合不完全，形成一道膈膜把子宮分成兩部分。這樣的情況可能沒有明顯症狀，但卻可能影響生育。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」與網頁表示，很多女性直到嘗試懷孕時才發現自己有子宮中膈，因為中隔部位血液供應差，胚胎若著床在這裡容易流產。子宮中膈也可能造成經痛或月經不規則，嚴重時還會增加懷孕併發症的風險。

子宮中膈特點

●沒有明顯症狀：很多女性有子宮中膈卻完全不知道，往往是在懷孕出問題時才被發現。

●導致流產和生育問題：中膈區域血液供應不足，胚胎若著床在此處容易流產，是習慣性流產的常見原因。

●可有效治療：透過子宮鏡微創手術可以切除中膈，手術後生育能力通常會明顯改善。

子宮中隔常見影響

●流產率顯著升高：有子宮中膈的女性流產率可高達40-60%，主要是因為中膈處血液供應不足，胚胎無法正常發育。

●增加懷孕併發症風險：即使成功懷孕，也有較高的早產風險和胎位不正可能，中隔會限制子宮腔空間，影響胎兒發展。

●可能造成月經異常：部分女性會經痛加劇或月經不規則，這與中膈造成的子宮腔形狀異常有關。

子宮中膈治療

嚴絢上表示，子宮中膈主要透過子宮鏡治療，這是一種微創手術，可經陰道進入子宮切除中膈組織。整個手術只需30-60分鐘，恢復快且成功率高，能明顯改善生育結果。子宮鏡手術特點：

●子宮鏡手術：不需開腹，傷口小、恢復快，通常當天或隔天就能出院，術後一個月內避免性行為。

●術後定期追蹤：手術後約3個月需回診評估效果，大多數醫師建議術後等待2～3個月再嘗試懷孕。

●手術後提高生育率：手術後流產率能從40-60%降至約15%，大幅提高足月生產的機會。

