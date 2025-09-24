自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》先天性子宮中膈 特點、影響及治療一次看

2025/09/24 21:00

橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，子宮中隔可能沒有明顯症狀，但卻可能影響生育；情境照。（圖擷取自shutterstock）

橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，子宮中隔可能沒有明顯症狀，但卻可能影響生育；情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕子宮中膈是一個不少女性會面臨的先天性問題，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上說明，這是一種先天性子宮畸形，當子宮發育時，兩條苗勒氏管融合不完全，形成一道膈膜把子宮分成兩部分。這樣的情況可能沒有明顯症狀，但卻可能影響生育。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」與網頁表示，很多女性直到嘗試懷孕時才發現自己有子宮中膈，因為中隔部位血液供應差，胚胎若著床在這裡容易流產。子宮中膈也可能造成經痛或月經不規則，嚴重時還會增加懷孕併發症的風險。

子宮中膈特點

●沒有明顯症狀：很多女性有子宮中膈卻完全不知道，往往是在懷孕出問題時才被發現。

●導致流產和生育問題：中膈區域血液供應不足，胚胎若著床在此處容易流產，是習慣性流產的常見原因。

●可有效治療：透過子宮鏡微創手術可以切除中膈，手術後生育能力通常會明顯改善。

子宮中隔常見影響

●流產率顯著升高：有子宮中膈的女性流產率可高達40-60%，主要是因為中膈處血液供應不足，胚胎無法正常發育。

●增加懷孕併發症風險：即使成功懷孕，也有較高的早產風險和胎位不正可能，中隔會限制子宮腔空間，影響胎兒發展。

●可能造成月經異常：部分女性會經痛加劇或月經不規則，這與中膈造成的子宮腔形狀異常有關。

子宮中膈治療

嚴絢上表示，子宮中膈主要透過子宮鏡治療，這是一種微創手術，可經陰道進入子宮切除中膈組織。整個手術只需30-60分鐘，恢復快且成功率高，能明顯改善生育結果。子宮鏡手術特點：

●子宮鏡手術：不需開腹，傷口小、恢復快，通常當天或隔天就能出院，術後一個月內避免性行為。

●術後定期追蹤：手術後約3個月需回診評估效果，大多數醫師建議術後等待2～3個月再嘗試懷孕。

●手術後提高生育率：手術後流產率能從40-60%降至約15%，大幅提高足月生產的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中