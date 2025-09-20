自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性自慰5件事最危險！美網紅女醫：小心死亡之握

2025/09/20 21:36

男性若能正確自慰，能夠使性生活品質提升。美國網紅泌尿科女醫蕾娜談到5個自慰時要注意的安全守則。（圖取自shutterstock）

男性若能正確自慰，能夠使性生活品質提升。美國網紅泌尿科女醫蕾娜談到5個自慰時要注意的安全守則。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性若能適當自慰，對於舒緩心理壓力是有幫助；更有研究指出，若能定期射精，能減少攝護腺癌的發生率。不過自慰也有需注意的地方，除了「手法」與「手勁」須小心，心態上也不能草草了事。

在美國執業的網紅泌尿科醫師蕾娜馬列克（Rena Malik）在260萬訂閱的頻道說明，男性須記得避免5大自慰雷區，以免降低性生活滿意度，甚至受傷的嚴重後果；且更應該用開放的心態來自慰，「這應當是探索與享受身體。」該影片在6個多月博得119萬次點閱。

●「死亡之握」：這類技巧通常指以極大的力量快速握住陰莖，這會導致身體習慣於這種強烈的刺激，進而降低敏感度。長期下來，在與伴侶進行性行為或嘗試其他刺激方式時，可能難以達到高潮。蕾娜建議改變方式，例如放鬆握力、使用潤滑劑、放慢速度，並將自慰視為探索和享受身體的時刻。

●每次都使用相同的方式：如果總是依賴特定的幻想、情色影片或小說來達到興奮，在與伴侶性愛時，可能會因為無法獲得相同強度的刺激而難以興奮。解決方法很簡單，嘗試不同的刺激方式即可。例如與伴侶分享幻想、對話、閱讀書籍，或一起觀看情色影片，以探索更多元的興奮來源。

●沒有使用潤滑劑或使用錯誤工具：潤滑劑能減少摩擦，讓自慰更愉快，也是模擬濕潤身體部位的最佳方式。蕾娜建議使用水性、矽性或油性潤滑劑，根據個人偏好選擇。但蕾娜強調，應避免凡士林或乳液，因為它們可能刺激生殖器敏感的皮膚。

●快速完事：許多人習慣快速自慰，這可能是因為小時候害怕被發現的焦慮。然而，如果每次都快速自慰，這可能會導致早洩或在與伴侶性愛時過早高潮。蕾娜建議花時間探索身體，享受自慰的過程。這有助於避免在性行為中出現過快高潮的問題。

●感到愧疚：愧疚是一種強烈的情緒，它會讓人對自己的性慾感到負面。蕾娜強調，自慰是正常的、健康的，沒有什麼好羞恥的；大家要學會接受「自慰是健康且正常」的觀念，並接受自己的慾望，因為每個人都有權利享受快感和高潮。

