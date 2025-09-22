健康網》2手指測掉髮 醫：掉髮不只是皮膚問題

家醫科醫師陳欣湄指出，用2根手指比YA，夾起來並輕輕拉頭髮；若掉落3到5根或更多，就要格外小心。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家應該聽過俗稱「鬼剃頭」的圓形禿吧？掉髮不僅是不好看，更可能代表身體健康有危險。家醫科醫師陳欣湄指出，可以用2根手指比YA，夾起來並輕輕拉頭髮；若掉落3到5根或更多，就要格外小心。同時掉髮原因也可能涉及免疫疾病，建議及早就醫，找到真正的病因。

陳欣湄在粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」透過影片表示，可以用手指自測是否有掉髮。只要用2根手指夾住約50根頭髮，輕輕向外拉。拉完後若發現掉了約3至5根頭髮，就要小心可能開始掉髮了。

如果你在掉髮時感到特別疲累，可以檢查是否貧血。若有明顯的掉髮區域，例如一塊皮膚一起掉髮，則需要到風濕免疫科，檢查自體免疫的狀況。最後陳欣湄總結，若掉髮掉得多，可以到家醫科、皮膚科、內分泌科與風濕免疫科進行完整檢查。

若檢查都正常，可以考慮加強攝取特定營養素。包含礦物質鋅鐵、維生素B7與H等。但她強調最重要的是蛋白質。不論是指甲或頭髮，都是蛋白質轉換而來；同時應審視飲食狀況，找出真正的掉髮原因。

