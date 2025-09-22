自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》2手指測掉髮 醫：掉髮不只是皮膚問題

2025/09/22 12:43

家醫科醫師陳欣湄指出，用2根手指比YA，夾起來並輕輕拉頭髮；若掉落3到5根或更多，就要格外小心。（圖取自shutterstock）

家醫科醫師陳欣湄指出，用2根手指比YA，夾起來並輕輕拉頭髮；若掉落3到5根或更多，就要格外小心。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家應該聽過俗稱「鬼剃頭」的圓形禿吧？掉髮不僅是不好看，更可能代表身體健康有危險。家醫科醫師陳欣湄指出，可以用2根手指比YA，夾起來並輕輕拉頭髮；若掉落3到5根或更多，就要格外小心。同時掉髮原因也可能涉及免疫疾病，建議及早就醫，找到真正的病因。

陳欣湄在粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」透過影片表示，可以用手指自測是否有掉髮。只要用2根手指夾住約50根頭髮，輕輕向外拉。拉完後若發現掉了約3至5根頭髮，就要小心可能開始掉髮了。

如果你在掉髮時感到特別疲累，可以檢查是否貧血。若有明顯的掉髮區域，例如一塊皮膚一起掉髮，則需要到風濕免疫科，檢查自體免疫的狀況。最後陳欣湄總結，若掉髮掉得多，可以到家醫科、皮膚科、內分泌科與風濕免疫科進行完整檢查。

若檢查都正常，可以考慮加強攝取特定營養素。包含礦物質鋅鐵、維生素B7與H等。但她強調最重要的是蛋白質。不論是指甲或頭髮，都是蛋白質轉換而來；同時應審視飲食狀況，找出真正的掉髮原因。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中