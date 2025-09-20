自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》停重訓怕掉肌肉？ 研究：停10週追回非夢事

2025/09/20 17:45

恆新復健科診所醫師王思恒指出，短期停練對肌力和肌肉量的影響其實有限，且恢復速度相當快；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活節奏緊湊，許多人擔心因工作、家庭或健康因素而無法持續重量訓練，會讓之前的成果付諸流水。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」引述國外研究指出，短期停練對肌力和肌肉量的影響其實有限，且恢復速度相當快。

王思恒提到，研究招募55位沒有重量訓練經驗的成年人，隨機分成「連續訓練組」與「間斷訓練組」。間斷組進行10週重量訓練後休息10週，再訓練10週；連續組則持續20週訓練。研究團隊測量了腿推與二頭彎舉1RM、肌肉橫斷面積，以及垂直跳表現。

結果顯示，停練10週後，肌肉量僅下降7–10%，力量下降3–6%。然而，再訓練5週後，間斷組即可完全恢復到停練前水準。最終，連續組與間斷組在肌力與肌肥大表現上並無顯著差異。

王思恒補充，研究指出，肌肉記憶是幫助恢復進度的重要因素，而力量比肌肉量更耐久，也更容易回升。他建議，即使因各種因素暫時中斷訓練，也不必過度焦慮，只要重新開始訓練，就能追上甚至超越原本水準。

