健康 > 心理精神

健康網》研究：ADHD兒童腦部大不同 治療需個人化

2025/09/24 21:31

有關兒童的注意力不足過動症（ADHD）之研究相當多元，其中大腦是否與其他人不同這點受到討論。（圖取自freepik）

有關兒童的注意力不足過動症（ADHD）之研究相當多元，其中大腦是否與其他人不同這點受到討論。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有關兒童的注意力不足過動症（ADHD）之研究相當多元，其中大腦是否與其他人不同這問題，在科學界熱烈討論；因為MRI掃描總會有些偏差與錯誤。

有研究團隊使用新型的校正MRI的方法「旅行法」（暫譯、traveling-subject, TS）來解決多點MRI測量之偏差。結果發現ADHD的大腦與一般兒童確實有差異，未來可針對此差異，製作更個人化的輔導與教學方針。這份研究發表在《分子精神醫學》期刊。

nature》刊登的研究指出，由日本3所大學專家組成之研究團隊，邀請178名普通兒童與116名已診斷出ADHD的兒童之MRI，這些孩子在日本的福井大學、大阪大學與千葉大學進行掃描。他們測量灰質之體積，用混合模型比較各組。最後發現，ADHD的兒童右側顳中回（Middle Temporal Gyrus）的灰質體積較少。

研究總結，TS可減少MRI掃描帶來的測量偏差，確保研究準確度。顳中回參與腦部許多不同功能，譬如思考距離、識別人臉、情感識別、閱讀理解等。顳中回體積減少，可能是ADHD的病友，注意力難以集中的原因之一。同時左側額下回（Inferior frontal gyrus，屬於人類語言中樞）也與他人略有不同。

福井大學研究團隊表示，這項研究透過TS的方法校正MRI的偏差，更能精確判讀ADHD兒童的大腦結構，也確認ADHD兒童之大腦結構，與一般兒童確實有差異；同時，治療與輔導需要個人化，才能協助孩子健全且安心成長。

