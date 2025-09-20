健康網》「痣」長大又隆起 醫：皮膚癌可能來敲門了

基底細胞癌生長緩慢且轉移率極低，示意圖，非新聞事件個案照。（澄清醫院中港分院提供）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕儘管入秋了，但日頭赤炎炎，皮膚病變不可不防，台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，基底細胞癌是最常見的皮膚癌，病變細胞來自表皮基底層或毛囊最外層細胞。產生的原因主要是陽光中紫外線的曝曬量，以及三價砷化物。

陽光曬到部位 易生成黑結節

潘企岳說，臨床表現最常呈現的類型是單一膚色或藍黑色結節（佔60%），發生在陽光曝曬的部位，像是臉部包括臉頰、鼻子、耳朵，大小約0.5-1.5公分。初期表現很像痣，具光滑表面及擴張之微血管。當腫瘤逐漸擴大會形成滾邊樣隆起，中間常合併不規則潰瘍，俗稱「啃咬狀潰瘍（Rodent ulcer）」。

請繼續往下閱讀...

治療方式依腫瘤大小、深度及部位而有所不同。主要為手術切除，可採用標準之廣泛性切除（wide excision）或保留較多組織之莫氏顯微手術（Mohs surgery）。

小病灶要處理 醫：治療率逾9成

潘企岳表示，早期小病灶或不易手術者可以採用反覆之刮除、電燒、冷凍治療及合併外用藥物。不論手術或其他方式，整體治癒率相當高（大於90%），術後應追蹤至少5年。

一般來說，基底細胞癌生長緩慢且轉移率極低，若不治療仍會逐漸擴大並侵蝕周邊深部組織器官，潘企岳說，像是鼻子、眼睛、頭骨等部位，一般民眾仍須提高警覺。臉部若發現不明腫塊，包括臉頰、鼻子、耳朵，腫塊甚至逐漸擴大容易潰爛應立即就醫。雖然較為罕見，基底細胞癌也可能發生在軀幹，身體若發現異常斑塊甚至不明黑色線條，也請儘早就醫排除惡性變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法