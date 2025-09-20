健康網》國七生愛說「你不懂啦！」 心理師：聽比說更有效

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這段時間，不只是學科內容變難、老師要求更嚴格，人際互動也更複雜，同儕影響力逐漸取代父母的提醒。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕升上七年級，孩子迎來人生的一個全新階段。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，從小學「大孩子」到國中「最小學弟妹」，他們在興奮與不安中摸索新的課業、人際與自律要求。這段時間，不只是學科內容變難、老師要求更嚴格，人際互動也更複雜，同儕影響力逐漸取代父母的提醒。對爸媽來說，與其急著干預，不如學會傾聽與陪伴，幫助孩子找到成長的節奏。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，七年級開學，孩子們往往還帶著小學的稚氣。小六時是「學校裡的大孩子」，一上國中馬上變成「最小的學弟妹」。新的校舍、新的同學，心裡既興奮又緊張。爸媽有沒有發現，孩子這時候特別像站在一個門檻上，一下子想長大，但又還沒準備好？

黃閎新指出，課業的變化最容易被注意到。數學不再只是四則運算，而是開始有更多符號與抽象概念。國文和英文不只是背誦，還要能理解和表達。自然課雖以生物為主，但也開始介紹「觀察、假設、驗證」這些科學思維。很多爸媽會問：「是不是該去補習？」孩子則可能嘴上說「還好啦」，但心裡卻感受到壓力。其實，這正是學習方式從「記住」慢慢轉向「理解」的過程。

黃閎新提到，人際互動也開始有了變化。七年級的班級常像是「吵鬧與八卦的集合體」。誰和誰走在一起、誰在群組裡說了什麼，都可能變成全班的話題。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這時你會聽到孩子脫口而出一句「你不懂啦！」其實不是不需要爸媽，而是同儕的力量逐漸放大，讓他們開始想在群體裡找到位置。

老師的氛圍也不一樣了。國中老師不像小學老師什麼都管，而是專注在各自的科目，要求也更清楚。孩子可能會覺得老師更嚴格，上課更快、更直接，考試更頻繁。這些要求對他們來說是壓力，但同時也意味著，孩子要慢慢學會自律，不能再完全依靠爸媽提醒。這種轉變，常常需要一段適應期。

黃閎新補充，家長不妨每天留一點時間，單純聽孩子聊聊學校的大小事，不打斷、不急著糾正，就只是陪著他走一段。這樣的累積，比任何大道理更能讓孩子感覺被支持。

