自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》50歲後手機看不清？ 醫：小心老花眼警訊

2025/09/20 14:36

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，老花常見症狀為：拿書報越拿越遠、長時間看近容易眼酸、頭痛、光線不夠時更看不清楚；示意圖。（圖取自freepik）

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，老花常見症狀為：拿書報越拿越遠、長時間看近容易眼酸、頭痛、光線不夠時更看不清楚；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我是不是快瞎了？怎麼最近連手機都看不清，要拿得超遠才行！」彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，自己門診一位50多歲的個案，坐下第一句就這樣問。而他回答「你不是瞎，是進入了人生另一個視力階段—老花眼。」他提到，老花不是病，而是每個人都會遇到的自然過程。常見症狀為:拿書報越拿越遠、長時間看近容易眼酸、頭痛、光線不夠時更看不清楚。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，從大約40歲開始，我們眼睛裡的水晶體會像老化的鏡頭一樣，慢慢失去彈性，導致近距離看東西模糊、眼睛容易疲勞、甚至頭痛。也分享老花眼常見3大症狀：

1.拿書報越拿越遠。

2.長時間看近容易眼酸、頭痛。

3.光線不夠時更看不清楚。

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，如果發現自己有「拿書越拿越遠」的傾向，建議找眼科檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，如果發現自己有「拿書越拿越遠」的傾向，建議找眼科檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅英源提到，患者常見問題是:「老花眼會一直惡化嗎？」，答案是會，但不是一夕之間惡化。度數大約每隔10年會增加100度，直到60～65歲左右進入穩定期。這期間配戴合適的眼鏡或考慮手術，就能有效改善生活品質。日常保養眼睛建議，攝取以下營養素：

1.深色蔬果（抗氧化物質）。

2.深海魚（Omega-3）。

3.葉黃素、玉米黃素（如蛋黃、菠菜）。

羅英源分享，改善老花的方法：

●配戴老花眼鏡或漸進鏡片。

●多焦點隱形眼鏡。

●晶體置換手術、角膜雷射矯正（需醫師評估適合與否）。

羅英源補充，如果發現自己有「拿書越拿越遠」的傾向，千萬不要硬撐或覺得丟臉。來檢查一下，找到適合你的視力輔助方案，才能讓生活與工作一樣精彩不打折！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中