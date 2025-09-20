健康網》50歲後手機看不清？ 醫：小心老花眼警訊

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，老花常見症狀為：拿書報越拿越遠、長時間看近容易眼酸、頭痛、光線不夠時更看不清楚；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我是不是快瞎了？怎麼最近連手機都看不清，要拿得超遠才行！」彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，自己門診一位50多歲的個案，坐下第一句就這樣問。而他回答「你不是瞎，是進入了人生另一個視力階段—老花眼。」他提到，老花不是病，而是每個人都會遇到的自然過程。常見症狀為:拿書報越拿越遠、長時間看近容易眼酸、頭痛、光線不夠時更看不清楚。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，從大約40歲開始，我們眼睛裡的水晶體會像老化的鏡頭一樣，慢慢失去彈性，導致近距離看東西模糊、眼睛容易疲勞、甚至頭痛。也分享老花眼常見3大症狀：

請繼續往下閱讀...

1.拿書報越拿越遠。

2.長時間看近容易眼酸、頭痛。

3.光線不夠時更看不清楚。

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，如果發現自己有「拿書越拿越遠」的傾向，建議找眼科檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅英源提到，患者常見問題是:「老花眼會一直惡化嗎？」，答案是會，但不是一夕之間惡化。度數大約每隔10年會增加100度，直到60～65歲左右進入穩定期。這期間配戴合適的眼鏡或考慮手術，就能有效改善生活品質。日常保養眼睛建議，攝取以下營養素：

1.深色蔬果（抗氧化物質）。

2.深海魚（Omega-3）。

3.葉黃素、玉米黃素（如蛋黃、菠菜）。

羅英源分享，改善老花的方法：

●配戴老花眼鏡或漸進鏡片。

●多焦點隱形眼鏡。

●晶體置換手術、角膜雷射矯正（需醫師評估適合與否）。

羅英源補充，如果發現自己有「拿書越拿越遠」的傾向，千萬不要硬撐或覺得丟臉。來檢查一下，找到適合你的視力輔助方案，才能讓生活與工作一樣精彩不打折！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法