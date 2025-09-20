重量級抗癌藥再進化！年銷9千億「吉舒達」推注射版 幾分鐘搞定

製藥大廠默克（Merck）重量級抗癌藥物「吉舒達」（Keytruda）的皮下注射新劑型，已獲美國FDA批准，被視為鞏固其市場地位的關鍵一步。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）於19日批准了製藥大廠默克（Merck）旗下、年銷售額近300億美元（約新台幣9071億元）的重量級癌症免疫療法藥物「吉舒達」（Keytruda）的皮下注射新劑型。此舉不僅為癌症患者提供了更為便利的治療選擇，也被視為默克在該藥物專利到期前，一場關鍵的市場保衛戰。

「吉舒達」自2014年首次獲批以來，已成為多種癌症的標準療法之一，但其主要專利預計將於2028年到期，屆時將面臨生物相似藥（俗稱學名藥）的激烈價格競爭。此次推出名為「吉舒達Qlex」（Keytruda Qlex）的皮下注射劑型，被外界普遍解讀為默克的防禦策略，旨在透過更便利的給藥方式，鞏固病患與醫師的品牌忠誠度，為這款金雞母藥物打造一條回應挑戰的「護城河」。

請繼續往下閱讀...

新劑型對病患與醫療院所帶來的最大改變，在於給藥效率。默克美國腫瘤學副總裁艾巴赫（Nancy Ibach）表示，相較於傳統靜脈輸注（俗稱吊點滴）通常需要約30分鐘，新的皮下注射劑型根據劑量不同，最快僅需1到2分鐘即可完成。臨床試驗已證明，新劑型的療效並不遜於靜脈輸注版本。默克預計此注射版本將於九月下旬在美國上市。

市場後進者的競爭優勢

在癌症免疫療法的皮下注射市場，默克其實是後進者，羅氏（Roche）與必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）的同類藥物皆已搶先上市。然而，默克相信，憑藉其更快速的注射時間與更具彈性的給藥頻率選項（可選擇每3週或每6週施打），「吉舒達Qlex」依然具備獨特的市場競爭優勢。該公司預期，在未來2年內，皮下注射劑型的採用率，將達到「吉舒達」整體患者數的3到4成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法