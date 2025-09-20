健康網》入秋先食補 青木瓜排骨湯助消化又補氣

農糧署分享，青木瓜排骨湯不僅滋味清甜，還兼具營養與保健效果。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天氣溫漸涼，最適合來一碗熱呼呼的補氣暖湯。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，青木瓜排骨湯不僅滋味清甜，還兼具營養與保健效果。青木瓜富含木瓜酵素，能幫助消化、促進代謝，再搭配紅棗、枸杞、薑片與鮮嫩排骨燉煮，不僅溫潤補氣，更能為身體補充元氣。

農糧署提到，青木瓜主要產地集中在南部地區，以台南市和屏東縣為最多，雲林、嘉義、南投和花蓮等縣市也有零星栽培。青木瓜多在未熟果5-6分熟時採收，味道清甜帶酸，口感較硬且清脆。

農糧署說明，青木瓜內含豐富的木瓜酵素，對幫助消化及促進代謝具有效果，再搭配溫補的紅棗、枸杞、薑片，與鮮嫩排骨燉煮成青木瓜排骨湯，能在秋天補充元氣。

農糧署分享，簡單3步驟：切塊、氽燙、燉煮。用電鍋就能輕鬆完成一家四口的健康暖湯，秋天就從一鍋甘甜的青木瓜排骨湯開始，給身體最自然的呵護。

