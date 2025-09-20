自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》入秋先食補 青木瓜排骨湯助消化又補氣

2025/09/20 19:11

農糧署分享，青木瓜排骨湯不僅滋味清甜，還兼具營養與保健效果。（資料照）

農糧署分享，青木瓜排骨湯不僅滋味清甜，還兼具營養與保健效果。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天氣溫漸涼，最適合來一碗熱呼呼的補氣暖湯。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，青木瓜排骨湯不僅滋味清甜，還兼具營養與保健效果。青木瓜富含木瓜酵素，能幫助消化、促進代謝，再搭配紅棗、枸杞、薑片與鮮嫩排骨燉煮，不僅溫潤補氣，更能為身體補充元氣。

農糧署提到，青木瓜主要產地集中在南部地區，以台南市和屏東縣為最多，雲林、嘉義、南投和花蓮等縣市也有零星栽培。青木瓜多在未熟果5-6分熟時採收，味道清甜帶酸，口感較硬且清脆。

農糧署說明，青木瓜內含豐富的木瓜酵素，對幫助消化及促進代謝具有效果，再搭配溫補的紅棗、枸杞、薑片，與鮮嫩排骨燉煮成青木瓜排骨湯，能在秋天補充元氣。

農糧署分享，簡單3步驟：切塊、氽燙、燉煮。用電鍋就能輕鬆完成一家四口的健康暖湯，秋天就從一鍋甘甜的青木瓜排骨湯開始，給身體最自然的呵護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中