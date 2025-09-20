限制級
竹山秀傳醫院辦樂智博覽會 建構友善失智者環境
〔記者張協昇／南投報導〕根據台灣失智症協會統計，國內失智症人口超過32萬人，65歲以上長輩約每13位中，就有1位失智者，且由於南投縣老人人口逾10萬人，為響應國際失智症月，竹山秀傳醫院今（20日）在竹山文化園區舉辦「記憶同行-銀光樂智博覽會」，現場提供投幣訓練箱等智能應用輔具及設計認知訓練闖關遊戲，供社區長輩體驗，盼喚起社會大眾對失智問題的重視，共同建立一個對失智症患者友善的環境。
竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，竹秀從2017年開始就以社區照護模式設置樂智學堂，提升對失智長輩的照顧，面對失智議題，不僅需要一起認識疾病，更要理解失智雖不能治癒，但仍可以透過藥物和非藥物治療延緩，包括融入懷舊治療、音樂治療、營養治療、運動治療等，都有一定的效果，這個過程中需要大家陪著失智者一起「與記憶同行」。
竹山秀傳醫院神經內科主任劉彥良也說，失智症是腦部疾病的一類，個人意識會出現思考能力和記憶力漸進式退化，影響日常生活功能。這次樂智博覽會即邀請多家廠商帶來多樣化的智能應用輔具，包括投幣訓練箱、交互推舉器（可改為「互動推舉器」較通順）、動手腳運動器等。在闖關活動中，也設計宣導可利用氣味和光線布置照護環境，幫助失智長輩緩和情緒，營造失智者友善環境。
衛生局副局長陳淑怡表示，失智症的個案大部分都是認知的問題，所以請記得「看、問、留、撥」4字口訣，多留心、多問一句就能作為判定是否走失的一個警兆。
