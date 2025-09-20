自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

醫學突破！年輕免疫細胞注入老鼠 大腦竟回春還變聰明

2025/09/20 13:36

阿茲海默症等神經退化性疾病，會在大腦中引發如圖所示的破壞性病變。最新研究發現，注入實驗室培養的「年輕免疫細胞」，在小鼠實驗中成功逆轉了這類老化跡象；示意圖。（圖取自 Depositphotos）

阿茲海默症等神經退化性疾病，會在大腦中引發如圖所示的破壞性病變。最新研究發現，注入實驗室培養的「年輕免疫細胞」，在小鼠實驗中成功逆轉了這類老化跡象；示意圖。（圖取自 Depositphotos）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai）的科學家在一項臨床前研究中，成功利用實驗室培養的「年輕」免疫細胞，逆轉了衰老及患有阿茲海默症小鼠的大腦老化跡象，並顯著改善其記憶力。這項發表於《尖端科學》（Advanced Science）期刊的重大突破，有望為治療神經退化性疾病開闢一條全新的道路。

這項研究的核心，是一種被稱為「單核吞噬細胞」（mononuclear phagocytes）的免疫細胞，它們如同體內的清潔大隊，負責清除有害物質，但其效能會隨著年齡增長而下降。為了解決這個問題，研究團隊運用尖端技術，先將人類成年細胞「恢復原廠設定」，變回可發育成任何細胞的「誘導性多功能幹細胞」（iPSC），再從中培養出全新的、充滿活力的年輕單核吞噬細胞。

研究人員將這些年輕細胞注入年老小鼠及阿茲海默症模型小鼠體內。結果顯示，接受治療的小鼠在記憶力評估中的表現，遠優於未接受治療的對照組。此外，牠們大腦中對於學習與記憶至關重要的「苔蘚細胞」（mossy cells）數量也維持在健康水平，並未出現因衰老而下降的趨勢。腦內的微膠細胞（microglia）也表現得更為健康，其用來偵測並清除損傷細胞的細長分支，在治療組小鼠腦中保持了完整健康的型態。

未解的謎團與個人化醫療的未來

有趣的是，科學家發現這些年輕的免疫細胞似乎並未直接進入大腦。他們推測，這些細胞可能是透過間接方式發揮作用，例如釋放抗衰老蛋白、分泌能進入大腦的「信差包裹」（細胞外囊泡），或是吸收血液中會加速老化的有害因子，阻止它們進入大腦。

研究資深作者史雲德森博士（Clive Svendsen）指出，相較於難以轉化為臨床應用的「年輕血液」療法，這種可於實驗室大量製造的細胞，為開發個人化細胞療法提供了極具前景的途徑。

