健康網》孕婦燙染髮傷胎兒？ 醫：喝酒比較傷吧！

〔健康頻道／綜合報導〕過去有長輩認為孕婦若燙染髮，恐傷害胎兒。婦產科醫師蘇怡寧表示，多項國際研究都指出，染髮的化學物質吸收量極低，沒有明確證據指出會傷害胎兒。然酒精倒是被確定的風險，因此要完全避開酒精。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」引用3國的醫療研究單位之指引：

●NHS（英國國民健康署）：孕期染髮的化學物質吸收量很低，一般認為是安全的；若擔心，可等過12週再染或選挑染、不碰頭皮。

●ACOG （美國婦產科醫學會）：染髮和燙髮在孕期沒有明確證據顯示會造成胎兒傷害。

●CDC（美國疾病管制局）：懷孕期間沒有「安全的飲酒量」，建議完全避免酒精，以免影響胎兒發育。

蘇怡寧解析，目前醫學文獻顯示，孕期染髮或燙髮並沒有被證實會對胎兒造成明顯危害，多數大型研究沒有發現：與胎兒畸形早產低出生體重或兒童健康有顯著關聯。染髮劑中的成分在正常使用下經皮膚吸收量極低，美國FDA也沒有針對孕婦使用染髮或燙髮產品提出限制。因此孕期偶爾染髮，例如一季一到兩次，一般被認為風險極低。

但若是長期高頻率接觸，例如美髮業者每天反覆接觸染劑，部分研究顯示可能死胎風險稍微有上升。這時候就會建議戴手套保持良好通風並減少暴露。簡單說如果是偶爾整理造型就OK，若是工作的關係天天站在染劑旁邊那就得多一分小心。

至於各大醫學會的看法也差不多。英國NHS建議可以考慮等到懷孕12週之後再染髮並保持良好通風和手部防護，美國婦產科學會ACOG則表示沒有禁止孕期染髮但建議注意個人防護與環境安全。加拿大家庭醫師學會指出，孕期染髮三到四次系統性吸收極低，不被認為有明顯風險。美國家庭醫師學會認為現有證據不足以證實危害，但建議以風險最小化為原則。

最後蘇怡寧總結，孕期偶爾染髮或燙髮目前被認為是安全的，畢竟情緒價值還是很重要的。但應避免頻繁或長時間高濃度暴露，如果你是美髮師就會建議選擇通風良好的環境並戴上手套減少皮膚直接接觸。另外，不少公婆會煮用米酒做的補湯給孕婦喝，「酒精對胎兒才是真的確定有危害，越少越好。」

