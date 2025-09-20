自由電子報
晴時多雲

健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》陰莖增大奪命 醫：性功能不會強！推薦安全2招

2025/09/20 21:06

不少人因為對自己的性能力沒自信，而想要做陰莖增大。然泌尿科醫師侯鎮邦提醒，「陰莖增大只是外觀略微變大，性功能不會增強！」。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日台北傳出有男子欲進行陰莖增大手術，卻疑似因麻醉不當而過世。因為這起意外，不少人才得知「陰莖增大手術」。林口長庚醫院泌尿科醫師侯鎮邦提醒，這項手術僅能讓外觀看起來比較大，性功能與排尿不會有改變；重點是女伴的滿意度通常不會提高。

侯鎮邦在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」說明，在門診會被病人諮詢有關增大手術，很多病人都希望藉由手術的方式讓自己變得又粗又大又勇，但當你手術成功增大，只是讓外觀變大，不會讓性功能變得更好；也不會讓排尿更順暢。

「很多病人都會誤會！」侯鎮邦表示，這跟隆乳手術不一樣。女性做了隆乳手術成功以後，外觀美麗，自己更開心、更有自信，他的伴侶也一樣覺得開心。但是泌尿增大手術不同，往往是病人自我感覺良好，他的女伴滿意度通常不會提高。女性更在意的其實不是大小，而是功能，還有兩性關係當中的氣氛、親密感、信任感。「大小在女伴的心目中排序是很後面的。」

什麼情況可以考慮手術？侯鎮邦表示，真的很小、小到已經讓人自卑影響日常生活，或是曾經受過外傷，嚴重缺損需要做重建。

侯鎮邦表示，做這些手術熟練的醫師在台灣人數很少。「據我所知，遠遠比有常規在開攝護腺肥大手術或達文西機器手臂的醫師還少。」，這個手術技術必須經過特別嚴謹的訓練。但市面上魚目混珠、以假亂真的不肖業者很多，患者下定決心手術的時候，一定要先探聽清楚。

最基本的，一定要詢問有沒有泌尿專科醫師證書、或是整形外科專科醫師證書。侯鎮邦表示，至少有一個證書才會讓人放心，這種傳統的專科醫師證書必須經過5-6年嚴苛的專科醫師訓練、通過專科醫師考試、然後經由衛生福利部，依據「醫師法」認證核發。「有些人號稱說他是原廠認證醫師，那更是難以讓人信服。至少要有泌尿專科醫師、或是整形外科專科醫師其中一項。」

如果不想承擔手術的風險，又想讓自己看起來比較雄偉，有沒有什麼方法？侯鎮邦建議兩種方法：減重、尤其是減去皮下脂肪；以及修剪毛髮。透過這兩種簡單又不會侵入身體的方法，同樣可以達到視覺增大的效果。

