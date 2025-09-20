88歲媽媽失智壓力沉重 就醫陪伴助穩定情緒

神經內科醫師蔡育泰指出，失智症的治療方式以藥物結合非藥物介入為主，幫助患者維持自理能力。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「媽媽最近怎麼老是忘東忘西？」，88歲魏女士去年搬來與女兒同住後，女兒發現媽媽的記憶力明顯退化，經常重複說話，忘記自己是否已吃藥，好幾天沒有洗澡，而異常行為增加，母女間的爭執越來越多，女兒經營麵包店也承受沉重壓力；經到嘉義市天主教聖馬爾定醫院神經內科看診評估，醫師確診魏女為輕度失智症，轉介至失智共同照護中心，由專業個管師介入服務，情緒已逐漸穩定。

個管師表示，評估後發現魏女因生活缺乏重心，渴望獲得家人關心，卻常以負面情緒表達，造成溝通困難，為改善狀況，個管師協助轉介長照資源，安排居家服務員陪伴；魏女說，「現在每天都期待有人來陪我聊天！」，與女兒的衝突也減少，讓女兒鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

聖馬爾定醫院失智共同照護中心主任暨神經內科醫師蔡育泰指出，失智症的治療方式以藥物結合非藥物介入為主，再搭配生活照護與社會資源，幫助患者維持自理能力，減少焦慮與行為問題，失智共同照護中心協助患者與家屬連結醫療、長照與社區據點資源，並提供情緒支持與照護指導。

蔡育泰，及早就醫、妥善運用資源，是守護失智患者與家屬的最佳策略，讓失智症不再是壓力來源，而是能夠被妥善管理的慢性疾病，民眾對失智症有疑問可洽詢嘉義市失智共同照護中心，位於聖馬爾定醫院一樓大廳外，服務時間為週一至週五上午8點至12點、下午1點30分至5點30分，洽詢電話05-2710059、2756000分機3287或3286。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法