健康網》保護牙齦健康 英研究：地中海飲食有效

2025/09/20 18:53

倫敦國王學院研究發現，飲食中富含典型的地中海飲食植物性食物（如豆類、蔬菜、水果和橄欖油）的人，各種發炎指數的較低；示意圖。（圖取自freepik）

倫敦國王學院研究發現,飲食中富含典型的地中海飲食植物性食物(如豆類、蔬菜、水果和橄欖油)的人,各種發炎指數的較低;示意圖。(圖取自freepik)

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大量證據顯示，飲食可能會透過影響免疫系統和緩解發炎來影響人體健康，倫敦國王學院牙科、口腔和顱顏科學學院研究指出，不照地中海飲食法吃的人，尤其是愛吃紅肉的人，更容易罹患嚴重的牙齦疾病，反之，飲食中富含典型的地中海飲食植物性食物（如豆類、蔬菜、水果和橄欖油）的人，各種發炎指數的較低，研究發表於《牙周病學雜誌》（the Journal of Periodontology）。

該研究透過牙科檢查、採集血液樣本以及透過問卷詢問飲食情況，對倫敦國王學院口腔、牙科和顱面生物庫的200名住院患者進行了評估。地中海飲食以注重水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪而聞名，它與降低心血管疾病、神經退化性疾病和某些癌症等重大疾病的風險有關。

研究第一作者、博士後研究員朱塞佩·馬伊納斯（音譯，Giuseppe Mainas）表示，研究結果顯示，均衡的地中海飲食可以減少牙齦疾病和全身發炎，在評估患者的牙周炎治療方案時，應全面考慮這些因素。未來可以引導更多研究，以更好地了解食物攝入與牙齦疾病之間的關係。

研究主要作者、牙周病學教授兼宿主—微生物組中心主任路易吉·尼巴利（音譯，Luigi Nibali）指出，越來越多的證據表明，均衡飲食可能有助於維持牙周健康。該研究證實，營養豐富、富含植物的飲食可能有助於改善人們的牙齦健康。然而，仍需要開展更多研究，以開發個性化的方法來幫助人們管理牙齦健康。

