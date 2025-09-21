健康網》腎友慎選飲食 3類型食物碰了更麻煩

綠拿鐵不適合需要控制磷、鉀攝取的腎臟病友飲用；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多腎友被診斷出腎臟功能異常，經醫師告知要注意飲食，才不會使腎功能繼續惡化，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，像是五穀米、糙米飯、堅果類、綠拿鐵等，都是大家熟知的「健康」食物，但是對腎友來說，這些東西吃多了，反而會造成腎臟負擔。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，營養師陳怡婷在《吃出好腎力：營養師的全方位護腎飲食》指出3點腎友常見的飲食迷思、外食族腎友該怎麼吃，以及洗腎前後的蛋白質該如何攝取的方法，同時提醒腎友，無論是選擇什麼保健食品，都要先吃原型食物，再考慮保健品，還有服用之前應先與醫師、藥師或營養師討論，避免與藥物產生交互作用或過量攝取。尤其要注意中草藥萃取物、成分來源不明的產品。

腎友飲食迷思

●五穀米、糙米飯更健康？

許多人認為五穀米和糙米富含膳食纖維，比白米更健康。然而，對於腎臟病友來說，這類全穀類食物的磷、鉀離子含量相對較高，反而可能增加腎臟負擔。相較之下，精緻的白米飯更適合腎臟病患。

●堅果類健康，可以多吃？

堅果富含不飽和脂肪酸，對一般人來說是很好的健康零食。但對腎臟病患而言，堅果的磷、鉀和蛋白質含量都偏高，應嚴格限量。如果想補充好的油脂，建議選擇植物油，例如橄欖油、苦茶油等，這些油品不易造成高磷問題。

●「綠拿鐵」是排毒聖品？

近年流行的「綠拿鐵」多以大量生菜、蔬果、堅果，甚至搭配豆類製品打成汁。這類飲品雖然看起來很健康，但其中的堅果、豆製品富含磷，而生菜、部分水果的鉀含量也較高，對於需要控制磷、鉀攝取的腎臟病友來說，其實不適合飲用。

外食族腎友飲食選擇

●紅燈（減少攝取）：盡量避免香腸、培根、火腿等加工食品，它們通常含有高鈉和磷酸鹽等添加物。

●黃燈（限量攝取）：注意各種醬汁，如咖哩醬、紅燒醬、沙茶醬等，這些醬料鈉含量高，建議避開或只沾少量。此外，湯品也盡量少喝，因為鈉、磷、鉀等物質都會溶於湯中。

●綠燈（安心選擇）：優先選擇原型食物，例如早餐可以吃雞蛋三明治，將培根換成蛋；午餐選擇白米飯、清蒸或香煎的魚肉、烤雞腿，搭配多樣化的青菜，並避免油炸食物。

洗腎前後蛋白質攝取

●洗腎前：此階段需要限制蛋白質，每日建議攝取量約為每公斤體重0.6-0.8公克。

●洗腎後：由於透析會流失蛋白質，此時蛋白質需求量反而要增加，每日建議攝取量約為每公斤體重1.2公克，幾乎是洗腎前的兩倍。

