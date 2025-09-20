健康網》肩旋轉肌袖破裂 醫：出現2個警訊別拖字訣

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，如果出現夜間疼痛、手抬不起來、肩膀有聲音、活動角度等受限其中兩種以上，千萬別再拖；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為只是肩膀痛、五十肩，並未積極治療，直到進行詳細檢查後，才發現疼痛的元凶其實是「肩旋轉肌袖破裂」。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，如果出現夜間疼痛、手抬不起來、肩膀有聲音、活動角度受限等其中兩種以上，千萬別再拖，因為這種「肩膀痛」不只影響生活，還可能悄悄讓肩膀功能越來越差。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文指出，可以把肩旋轉肌袖，想像成是「穩定肩膀的4條繩索」，它們讓我們能自在地抬手、旋轉、提重物。如果其中一條繩子磨損甚至斷裂，肩膀就會出現一連串症狀，讓你「有力使不上」。

肩旋轉肌袖破裂警訊

●夜間疼痛：一翻身壓到肩膀就痛醒，連睡覺都成問題。

●手抬不起來：梳頭、穿衣、拿高處的東西都變困難。

●肩膀有聲音：動作時出現「咔」或「咯咯」聲。

●活動角度受限：舉手到一半就卡住或劇痛。

誰容易發生肩旋轉肌袖破裂

●喜歡打羽球、游泳、重訓的人。

●常抬手工作的職業（如油漆、搬運）。

●長輩族群，年紀越大越容易因慢性磨損導致破裂。

●曾經跌倒、扭到或抬重物拉傷肩膀的人。

張耀元提醒，旋轉肌袖一旦破裂，通常無法自行癒合。如果不處理，會進一步造成：肌腱破裂加劇、回縮與肌肉萎縮、關節退化，治療時間拉長甚至需要手術，正確的處理方式包含：由醫師進行理學檢查，判斷是否需要進一步影像學檢查（超音波、MRI）、肌力訓練或復健，必要時安排微創修補手術。

