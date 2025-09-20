自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》肩旋轉肌袖破裂 醫：出現2個警訊別拖字訣

2025/09/20 19:59

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，如果出現夜間疼痛、手抬不起來、肩膀有聲音、活動角度等受限其中兩種以上，千萬別再拖；情境照。（圖取自freepik）

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，如果出現夜間疼痛、手抬不起來、肩膀有聲音、活動角度等受限其中兩種以上，千萬別再拖；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為只是肩膀痛、五十肩，並未積極治療，直到進行詳細檢查後，才發現疼痛的元凶其實是「肩旋轉肌袖破裂」。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，如果出現夜間疼痛、手抬不起來、肩膀有聲音、活動角度受限等其中兩種以上，千萬別再拖，因為這種「肩膀痛」不只影響生活，還可能悄悄讓肩膀功能越來越差。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文指出，可以把肩旋轉肌袖，想像成是「穩定肩膀的4條繩索」，它們讓我們能自在地抬手、旋轉、提重物。如果其中一條繩子磨損甚至斷裂，肩膀就會出現一連串症狀，讓你「有力使不上」。

肩旋轉肌袖破裂警訊

●夜間疼痛：一翻身壓到肩膀就痛醒，連睡覺都成問題。

●手抬不起來：梳頭、穿衣、拿高處的東西都變困難。

●肩膀有聲音：動作時出現「咔」或「咯咯」聲。

●活動角度受限：舉手到一半就卡住或劇痛。

誰容易發生肩旋轉肌袖破裂

●喜歡打羽球、游泳、重訓的人。
●常抬手工作的職業（如油漆、搬運）。
●長輩族群，年紀越大越容易因慢性磨損導致破裂。
●曾經跌倒、扭到或抬重物拉傷肩膀的人。

張耀元提醒，旋轉肌袖一旦破裂，通常無法自行癒合。如果不處理，會進一步造成：肌腱破裂加劇、回縮與肌肉萎縮、關節退化，治療時間拉長甚至需要手術，正確的處理方式包含：由醫師進行理學檢查，判斷是否需要進一步影像學檢查（超音波、MRI）、肌力訓練或復健，必要時安排微創修補手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中