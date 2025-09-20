自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心律不整救星！ 了解心臟節律器功能與術後照護重點

2025/09/20 13:31

食藥署指出，心臟節律器是一種複合性電子裝置，通常植入於胸前皮下肌肉組織中。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來心血管疾病盛行率逐年上升，隨著醫療科技的進步，心臟節律器（Pacemaker）已成為調控心律不整患者的重要裝置，也是拯救無數生命的重要醫療器材。

食藥署指出，心臟節律器是一種複合性電子裝置，通常植入於胸前皮下肌肉組織中。當心跳過慢或心律不整時，它會傳送出節律脈衝訊號至心臟，刺激心臟收縮，並持續監測與調控心跳速率。由於心臟節律器必須長期穩定運作，其品質與安全性對病人健康格外重要。

術後照護提醒

食藥署提到，病人植入心臟節律器後，應保持規律的生活作息，並配合醫囑定期回診。建議隨身攜帶節律器識別證，就診時應主動告知醫師；如需通過機場安全檢查，亦應先出示節律器識別證，並請安檢人員採取替代檢查方式，以避免引起誤會或不必要的干擾。若日常生活中出現任何不適或有疑問，應立即諮詢醫師等專業人員，以獲得專業協助。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1044期

