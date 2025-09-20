自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》打1針PRP就好？ 醫破解常見迷思

2025/09/20 11:12

潤生復健科診所院長王竣平說明，PRP療程通常需要2-3次注射，搭配適當的復健訓練，才能讓療效逐步展現出來；情境照。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平說明，PRP療程通常需要2-3次注射，搭配適當的復健訓練，才能讓療效逐步展現出來；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕PRP是利用自己的血液，離心後提取出高濃度的血小板，這些血小板中含有豐富的生長因子，能幫助組織修復、抑制發炎、促進再生。有些人以為打1針就能痊癒？潤生復健科診所院長王竣平說明，其實PRP療程通常需要2-3次注射，每次間隔3到4週，搭配適當的復健訓練，才能讓療效逐步展現出來。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，PRP（血小板濃縮增生治療）是當傳統復健和藥物止痛效果有限時，可以考慮的選項之一，不過常常被誤會療效跟用法。PRP不是打越多越好，它的效果關鍵在於「濃度與品質」，過度注射反而可能導致組織刺激，影響修復進程。

王竣平提到，也有些人會擔心，打PRP會不會傷到其他地方？醫師會使用超音波導引注射，精準避開神經與血管，把濃縮的生長因子準確送進損傷組織，安全又有效。

適合考慮PRP療法族群

●慢性關節疼痛（如膝蓋、肩膀、手肘）。

●運動傷害後久久無法痊癒。

●韌帶或肌腱發炎、拉傷。

●嘗試藥物或復健效果有限，想找自然、非侵入式療法。

●不適合手術、或希望延後手術的中高齡族群。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中