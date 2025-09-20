健康網》打1針PRP就好？ 醫破解常見迷思

潤生復健科診所院長王竣平說明，PRP療程通常需要2-3次注射，搭配適當的復健訓練，才能讓療效逐步展現出來；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕PRP是利用自己的血液，離心後提取出高濃度的血小板，這些血小板中含有豐富的生長因子，能幫助組織修復、抑制發炎、促進再生。有些人以為打1針就能痊癒？潤生復健科診所院長王竣平說明，其實PRP療程通常需要2-3次注射，每次間隔3到4週，搭配適當的復健訓練，才能讓療效逐步展現出來。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，PRP（血小板濃縮增生治療）是當傳統復健和藥物止痛效果有限時，可以考慮的選項之一，不過常常被誤會療效跟用法。PRP不是打越多越好，它的效果關鍵在於「濃度與品質」，過度注射反而可能導致組織刺激，影響修復進程。

請繼續往下閱讀...

王竣平提到，也有些人會擔心，打PRP會不會傷到其他地方？醫師會使用超音波導引注射，精準避開神經與血管，把濃縮的生長因子準確送進損傷組織，安全又有效。

適合考慮PRP療法族群

●慢性關節疼痛（如膝蓋、肩膀、手肘）。

●運動傷害後久久無法痊癒。

●韌帶或肌腱發炎、拉傷。

●嘗試藥物或復健效果有限，想找自然、非侵入式療法。

●不適合手術、或希望延後手術的中高齡族群。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法