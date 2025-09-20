健康網》孩子談「喜歡同學」 心理師：4問題引導思考、建立信任

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，可以和孩子聊聊他眼中「喜歡」是什麼、他怎麼看待同學的個性與相處感覺、遇到爭執會怎麼處理，以及收到小禮物或情書時的心情。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在校園裡，孩子之間的互動常常讓父母既好奇又有點擔心。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，當孩子說自己「喜歡同學」或分享曖昧小心事時，爸媽不必急著貼上「早熟」標籤。這是很好的契機，可以和孩子聊聊他眼中「喜歡」是什麼、他怎麼看待同學的個性與相處感覺、遇到爭執會怎麼處理，以及收到小禮物或情書時的心情。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，透過這些話題，不僅能幫助孩子理解人際關係，也能讓他感受到爸媽願意聽、願意陪，建立更深的信任感。

請繼續往下閱讀...

黃閎新分享自身經驗提到，自己遇到的孩子裡，有9歲男孩得意洋洋宣稱自己有「兩任女朋友」，但其實只是一起聊天打球；有8歲孩子興奮地拉著喜歡同學的手參加活動，還細心幫忙做小手工；也有12歲孩子經常收到情書卻覺得厭煩，因為他只想專注在自己感興趣的事物；還有10歲女孩偷偷煩惱，該怎麼自然地和帥氣同學說話。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，與其急著下判斷，不如把握這些分享的時刻，去了解孩子怎麼看待人際關係。（圖取自freepik）

黃閎新指出，其實孩子的想像，往往比我們的擔心單純得多。與其急著下判斷，不如把握這些分享的時刻，去了解孩子怎麼看待人際關係。4個可以陪孩子聊聊的方向：

1.聊聊對方的個性與相處感覺：其實就和交朋友差不多，卻能看見孩子如何觀察他人。

2.聊聊什麼是「喜歡」：孩子可能會說「想一起玩」或「想聊天」，而不一定是大人想像的戀愛。

3.聊聊相處中的分歧：如果有爭執，孩子會怎麼處理？這能看見他在人際互動裡的能力。

4.聊聊收到小禮物或情書時的感覺：是驚喜、困惑，還是壓力？可以一起討論如何回應。

黃閎新補充，對爸媽來說，保持「平常心」是最重要的。如果我們反應過度嚴肅，孩子反而可能不敢再分享。但如果我們用開放、好奇的態度，就能把這些話題當作認識孩子的一扇窗。

黃閎新說明，孩子的心跳加快，未必意味著「早熟」，而是代表他們正在學習如何理解人際、情感與自己的位置。爸媽能做的，就是在一旁聽一聽、問一問、笑一笑，讓孩子知道「你可以放心跟我分享」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法