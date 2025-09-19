自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性維持睪固酮濃度 只要起床後做7件事

2025/09/19 21:30

美國網紅醫師建議上午可做7件事，維持睪固酮以免下墜太快。（圖取自shutterstock）

美國網紅醫師建議上午可做7件事，維持睪固酮以免下墜太快。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕讓許多男性困擾不已的「男性更年期」若發生，經常有睪固酮降低等狀況。美國網紅泌尿科醫師艾瑪布萊克（Dr Emma Blake）在擁有6.38萬訂閱者的頻道「Dr Emma Blake | Men's Health」談到7項可少量提高睪固酮、改善血管功能，以及提升整體活力的方法。這些方法相當簡單，只要在早上花幾分鐘時間即可，人人都做得到。影片在1個月內達到4萬多人次觀看。

●喝檸檬水：早上第一件事是喝一杯加了檸檬汁的過濾水，而不是咖啡。研究顯示，檸檬中的檸檬酸有助於刺激肝功能和解毒，這對於維持最佳睪固酮水平至關重要。

●接觸自然光：在醒來後一小時內，到戶外接受5到10分鐘的自然陽光直射，不戴太陽眼鏡。這個習慣有助於調節晝夜節律，觸發健康的皮質醇反應，進而自然地促進睪固酮生成。

●交替鼻孔呼吸：進行2到3分鐘的交替鼻孔呼吸：用手指壓住一邊鼻孔吸氣，再用另一邊鼻孔呼氣。這種古老的呼吸技巧可以活化副交感神經系統，促進一氧化氮生成，這對於血管擴張和勃起功能至關重要。

●延遲進食：延遲你的第一餐，或實行限時飲食。這能讓身體從葡萄糖代謝切換到脂肪氧化，有助於提升胰島素敏感度和睪固酮生成。

●練習感恩：寫下三件你感恩的事，並向一位對你重要的人傳送感謝訊息。感恩的練習可以改善心血管健康，降低皮質醇水平，進而支持荷爾蒙健康。

●將想像視覺化：閉上眼睛60秒，想像自己強壯、充滿活力和自信。這項練習可以觸發神經化學變化，提升動力和情緒韌性。

●進行骨盆運動：雙腳張開與肩同寬，膝蓋微彎，進行兩分鐘的輕柔擺臂運動。這個姿勢類似於武術中的馬步，可以改善骨盆血液循環，有助於攝護腺健康和性功能。

艾瑪布萊克強調，這些動作在約15到20分鐘內完成，多樣化改善多個影響男性健康的生理系統。

