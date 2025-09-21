自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》小腹凸出不只是胖 營養師：荷爾蒙失衡惹禍 3方法助改善

2025/09/21 17:21

營養師高敏敏提到，荷爾蒙小腹不是單純「吃太多、少運動」造成的胖，是因壓力、熬夜、胰島素阻抗、更年期或甲狀腺功能低下等因素，導致脂肪特別容易囤積在腰腹。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有聽過「荷爾蒙小腹」嗎？營養師高敏敏提到，荷爾蒙小腹不是單純「吃太多、少運動」造成的胖，是因壓力、熬夜、胰島素阻抗、更年期或甲狀腺功能低下等因素，導致脂肪特別容易囤積在腰腹。它的特徵是：小腹鼓起、腰線模糊、手腳纖細卻肚子凸出，甚至伴隨情緒不穩、經期紊亂或疲倦感。改善方法為：飲食調整、生活習慣、必要時醫學檢測。

高敏敏於臉書粉專指出，荷爾蒙小腹（Hormonal Belly）常見於女性，但男性在某些荷爾蒙異常時也會發生，常見特徵：

●小腹鼓起、腰線不明顯。

●飲食稍微多就容易胖在肚子。

●減重時其他部位先瘦 腹部卻特別固執。

●常伴隨情緒不穩、經期紊亂、睡眠差。

高敏敏分享，哪個荷爾蒙失衡會造成小腹：

1.高皮質醇（壓力荷爾蒙）：長期壓力、熬夜、睡眠不足導致皮質醇升高，促進脂肪囤積在腹部。

●典型特徵：腹部脂肪明顯，但手腳相對纖細。

2.胰島素阻抗：愛吃精緻糖、澱粉導致胰島素過度分泌，脂肪囤積在腹部。

●典型特徵：下腹肥胖、餐後容易疲倦、常有暴食慾望。

營養師高敏敏提到，胰島素阻抗因素為:
愛吃精緻糖、澱粉導致胰島素過度分泌，脂肪囤積在腹部；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.雌激素失衡：更年期、卵巢功能改變，導致雌激素下降或比例失衡，脂肪重新分布到腰腹。

●典型特徵：腰圍變粗、脂肪不易減掉。

4.甲狀腺功能低下：新陳代謝率下降，易水腫、堆積脂肪。

●典型特徵：下腹鬆軟、水腫、伴隨疲倦感。

高敏敏提到，以上因素會讓小腹難消，不是單純吃太多或少運動，而是荷爾蒙一旦失衡 脂肪就特別愛囤在肚子。所以改善荷爾蒙小腹的真正關鍵，在於「調整荷爾蒙平衡」，只要方向對了 小腹也能慢慢消下去，從3方向改善荷爾蒙小腹：

飲食調整

●少糖、少精製澱粉，避免胰島素波動。

●增加高纖蔬菜、優質蛋白質與好油脂，幫助荷爾蒙合成。

●減少咖啡因與酒精，降低皮質醇與肝臟負擔。

生活習慣

●每晚固定睡眠 7–8 小時。

●養成規律運動，可從事有氧 + 重訓 促進胰島素敏感性。

●學習壓力管理，可從事瑜伽、冥想、深呼吸。

醫學檢測（必要時）

●驗血檢查皮質醇、胰島素、甲狀腺功能、女性荷爾蒙。

●更年期女性可與醫師討論荷爾蒙補充治療。

高敏敏提醒，小腹不是一天養成，也不可能一天消失，但只要找出真正的原因，持之以恆改善；荷爾蒙穩定了，腹部線條自然就會回來。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

