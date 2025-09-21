健康網》綠茶護心血管 營養師：綠茶4優點護血管

有研究指出，適量喝綠茶，可保護心血管。營養師科堤斯建議，將綠茶當作日常保健的一部分。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕綠茶平價且容易沖泡，不論是用茶葉或茶包都有擁護者，且被證實有多項健康益處。營養師科提斯表示，每天喝480c.c.的綠茶，心血管風險降22%。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」表示，綠茶含有兒茶素，具有很好的保健功效，其中一種是「保護心血管」。他引用一項為期11年（1995-2005）、涵蓋超過4萬人的研究發現：每天喝480c.c.綠茶的朋友，比每天喝不到120c.c.，降低心血管疾病相關死亡率22%以上。

另篇橫斷式研究發現，比起每天喝不到120c.c.綠茶，每天喝600c.c.以上綠茶，可降低65%的高血壓風險。推測是因為每天喝綠茶，除了抗發炎及抗氧化，還可以這樣維持心血管的健康：

●促進一氧化氮生成，使血管舒張。

●維持血流通暢。

●減少動脈粥狀硬化。

●維持血管內皮功能。

科提斯提醒，較好的做法是把喝綠茶都做健康飲食的一環，適當飲用，並且搭配健康的食物，才有真正的保健效果。

