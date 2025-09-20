自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》季節限定！ 營養師揭「梨山蜜梨」6大好處享用正當時

2025/09/20 07:39

台北農產運銷公司表示，9-10月正值季節限定的「梨山蜜梨」生產，皮薄脆甜，水分飽滿，可說是消暑最佳水果之一；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水梨有「百果之宗」之稱，秋天也正逢產季，此時享用正是時候。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文分享，9-10月正值季節限定的「梨山蜜梨」生產，皮薄脆甜，水分飽滿，可說是消暑最佳水果之一。此外，營養師高敏敏也表示，水梨富含鉀、維生素C、山梨糖醇等營養素，有助消水腫、護膚美白、排便順暢、解渴、促代謝、降血壓與血脂，攝取好處多。

北農介紹說明，梨山蜜梨又名「福壽梨」，是來自梨山、福壽山的日本品種水果。頂部獨特如爪般隆起，是它最鮮明的特色。果皮雖深卻薄，雪白果肉細緻脆甜、果核小，咬下一口立刻湧出濃郁花蜜香氣，汁水滿溢。

至於為什麼梨山蜜梨特別好吃？北農指出原因如下：

●高海拔氣候，日夜溫差大，糖份累積更香甜。

●產季短暫（9-10 月限定），錯過就要等明年。

●套袋減藥+草生栽培，守護環境，也守護消費者。

●水分含量超過85%，清脆爽口，也是夏末最佳消暑水果。

攝取6大好處 腸胃敏感宜適量

除了季節限定，享用不可錯過之外，高敏敏也提及梨山蜜梨外皮粗糙、皮薄籽小，吃起來肉質細緻、糖度偏高，且帶有淡淡蜂蜜味；並說明攝取水梨6大好處如下：

利尿消水腫：礦物質鉀可排出過多的鈉，有利尿、消除水腫的功效。

養顏美容：維生素C含量高，可抗氧化、有助肌膚美白保濕。

軟化便便：山梨糖醇可軟化便便，幫助排便順暢。

補水解渴：含水量高達90%，可說是天然果汁、清涼解渴。

促進代謝：天門冬胺酸合成蛋白質，有助促進代謝。

降血壓、血脂：礦物質鉀有助調整血壓，果膠調節膽固醇。

另，高敏敏也提醒，建議1天吃2份，最多不超過4份，所謂「1份」大約是切好放入飯碗約8分滿的量。尤其腸胃比較敏感的人，記得適量攝取，避免空腹吃水梨，以免引起不適。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

