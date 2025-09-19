自由電子報
7種低加工糖 健康益處多多

2025/09/19 16:50

有7種低加工糖對健康有許多益處，圖為種低加工糖之一的楓糖漿。（美聯社）

有7種低加工糖對健康有許多益處，圖為種低加工糖之一的楓糖漿。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然大量攝取精製糖，會導致體重增加、發炎、第2型糖尿病和心臟病等慢性疾病。但少數加工程度較低的糖，可以增強風味、增加營養；若能合理食用，可能有益健康。印度時報（TOI）指出，有7種低加工糖對健康有許多益處。

第一種：棕櫚糖。棕櫚糖由濃縮的甘蔗汁或棕櫚汁煮沸而成。因加工程度較低，棕櫚糖保留了鐵、鎂、鉀等礦物質以及少量抗氧化劑。棕櫚糖可用來幫助消化和快速補充能量，其鐵含量甚至有助於治療輕度貧血。

第二種：生蜂蜜。生蜂蜜富含維生素、礦物質、酵素和抗氧化劑（取決於花源）。雖然生蜂蜜仍是一種糖，但它的成分包括少量礦物質和抗氧化劑，使其不僅僅是單純熱量。

第三種：椰子糖。椰子糖富含鐵、鋅、鈣、鉀等微量礦物質，並具有抗氧化劑。此外椰子糖含有的菊糖（inulin）是種膳食纖維，可以延緩血糖吸收，有益腸道健康。

第四種：楓糖漿。真正的楓糖漿比許多醣漿加工程度低，並且富含錳、鋅和抗氧化劑。它風味濃鬱，能夠帶來更複雜的甜味。

第五種：棗糖。棗糖保留了棗子中的纖維、維生素和礦物質。由於它是一種全食物糖，因此精製程度較低。另外棗糖纖維可以減緩消化，有助於避免血糖快速飆升。

第六種：甜菊糖。甜菊糖是從甜葉菊中提取的植物甜味劑。它零卡路里，不會升高血糖，是糖尿病患者的理想選擇。

第七種：糖蜜。糖蜜是精煉甘蔗或甜菜後殘留的濃稠深色糖漿。與白糖不同，它保留了鐵、鈣、鎂和硒等營養素。尤其是黑糖蜜，被認為是1種營養豐富的食物，有助於改善貧血患者的缺鐵狀況。

