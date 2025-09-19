自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

醫美亂象頻傳 衛福部出手了：啟動修正「特管辦法」從嚴管理

2025/09/19 16:13

醫美亂象層出不窮，甚至鬧出人命，衛福部證實，已啟動修正「特管辦法」，將「從嚴」管理。（記者邱芷柔攝）

醫美亂象層出不窮，甚至鬧出人命，衛福部證實，已啟動修正「特管辦法」，將「從嚴」管理。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫美亂象層出不窮，甚至鬧出人命，專家直言，問題出在「只要有醫師執照就能做醫美」，缺乏專業把關。衛福部今（19日）證實，已啟動修正「特管辦法」，將「從嚴」管理，除擴大既有管理範圍，也會明列不同醫美項目必須具備的醫師資格。

醫界近年掀起「直美潮」，許多年輕醫師在完成或甚至未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）後，直接投入醫美診所工作，未經專科訓練就能上場。皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨指出，不少「直美」醫師僅透過廠商課程或師徒制學習，缺乏醫學中心的正規訓練；相較之下，皮膚科、整形外科都有完整專科制度，能降低風險。蔡仁雨呼籲政府將「美容醫學」納入次專科，建立訓練與考核機制，「雖然醫療行為都有風險，但制度化訓練至少能讓病人更安心。」

目前「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」已針對醫美採分級管理，注射、光電與美容醫學手術各有規範，僅對削骨、抽脂、拉皮、隆乳等8類高風險手術明訂專科醫師資格。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，衛福部已啟動修正「特管辦法」，將全面加嚴，擴大納入不同醫美處置，並逐一規範醫師資格，不只管人員，也會將診所、醫院責任納入。

至於醫界建議納入次專科，劉玉菁表示，認同應加強資格與訓練，但「不會只是把用『次專科』這麼簡單」，仍需一套管理，因此透過特管法修法，讓制度更全面。

對於醫美亂象，病友團體也強烈呼籲透明。台灣病友聯盟理事長吳鴻來直言，現行醫事人員查詢系統僅能看到醫師科別與執業地點，若醫師更名甚至改姓，民眾根本難以辨識，「新聞可以留下紀錄，但資料卻抹得乾乾淨淨，這樣怎麼保障病人？」對於已定讞或案情明確的個案，應有公開機制。

劉玉菁回應，目前並沒有特別建立一個平台公開曾有不良紀錄者，她也坦言，即使是現有的「醫事人員性別事件資訊專區」（俗稱狼醫平台），也因各縣市公報分散、資料未整合，仍有技術瓶頸，但只要克服技術問題，未來違規醫師的懲戒紀錄，也可比照性平事件公開。

醫策會執行長方震中則提醒，醫美市場有「劣幣驅逐良幣」現象，不肖診所以低價吸引病患，甚至省略麻醉科醫師參與。他呼籲民眾選擇診所時，可先上醫策會查詢品質認證，全台逾千家診所，目前已有40多家通過，相對更有保障。

