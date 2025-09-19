自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不孕症補助3.0年底上路！ 國健署加碼方案4重點一次看

2025/09/19 16:28

國健署表示，年齡是影響生育力與試管成功率的重要因素，建議有計畫生育的夫妻應及早規劃，把握女性25-35歲黃金生育期；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，年齡是影響生育力與試管成功率的重要因素，建議有計畫生育的夫妻應及早規劃，把握女性25-35歲黃金生育期；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於想生兒育女卻困於不孕症而無法圓夢的夫妻而言，除了身心折磨外，想嘗試生殖技術的費用，也成為一大經濟負擔。對此，國民健康署於臉書專頁網站發文表示，衛生福利部國民健康署自110年7月推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」開始，已協助逾2萬對夫妻迎接3萬名新生兒。為持續支持不孕夫妻，114年11月1日起，也將加碼推出3.0補助方案，助力不孕夫妻實現生育夢想。

國健署表示，衛福部國健署自110年7月起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」，共補助6.3萬對夫妻完成11萬次試管嬰兒療程，已協助2.6萬對夫妻迎接3萬名新生兒。為持續支持不孕夫妻生育，並鼓勵儘早使用補助，自114年11月1日起，將加碼補助金額，推出「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案，重點並說明如下：

儘早使用，加碼更多：受補助者未滿39歲，首次申請之第1次補助金額最高15萬元；39歲至未滿45歲，首次申請之第1次補助金額最高13萬元。

一次不成，再次相挺：受補助者未滿39歲，各胎之第2、3次療程最高10萬元；39至未滿45歲，同一胎第2、3次療程最高8萬元。

接二連三，好孕不斷：各胎之第1至第3次申請，補助金額比照第1胎方式調高，故受補助者未滿39歲第2胎之第1次療程，自6萬元提高至最高15萬元。

一次一胎，母嬰健康：受補助者未滿39歲，最多植入1個胚胎；受補助者39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎。

國健署提醒，年齡是影響生育力與試管成功率的重要因素，建議有計畫生育的夫妻應及早規劃，把握女性25-35歲黃金生育期。並建議如有規律性生活經過1年仍未懷孕，應及早就醫，並善用補助資源。

