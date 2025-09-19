小心品嘗！咖啡「7可能壞處」不只是干擾睡眠

喝咖啡並非完全無害，可能會對身體產生7大壞處。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然咖啡含有豐富抗氧化物與多酚，能幫助減少發炎、改善血糖與脂肪代謝等，但也存在負面影響。每日電訊報（The Daily Telegraph）指出，喝咖啡可能會對身體產生7大壞處。

●第一個壞處：壓力反應加劇。如果人在焦慮的時候喝咖啡，或者在皮質醇自然高峰時（大約早上7時到8時）喝，會導致壓力反應加劇，產生坐立難安、焦躁以及思緒紛亂等強況

●第二個壞處：干擾深度睡眠。有研究表明，在睡前幾個小時攝取200毫克咖啡因（約2杯咖啡）的人，其腦電波中與深度睡眠相關的低頻波（delta波）減少，而與清醒狀態相關的β波則增多。咖啡因也會使大腦進入「臨界狀態」，這可能會影響睡眠質量，阻礙身體恢復。

深度睡眠對於清除大腦中的代謝廢物、促進組織生長和修復至關重要。長期缺乏深度睡眠可能會增加失智症風險。而咖啡因的半衰期為5到6小時，這意味著下午4時喝的咖啡，到下午10點時體內仍會殘留一半咖啡因。

●第三個壞處：壞膽固醇升高。咖啡中含有天然化合物二萜（Diterpene），與低密度脂蛋白（LDL）膽固醇升高有關。低密度脂蛋白膽固醇被稱為壞膽固醇，會阻塞動脈。

不同的沖泡方法會導致咖啡二萜含量有所不同。未經過濾的咖啡，例如濃縮咖啡，含有大量二萜類物質，它們會干擾負責將低密度脂蛋白膽固醇從血液中運出的蛋白質，導致低密度脂蛋白膽固醇水平升高。

●第四個壞處：影響維生素吸收。一些研究表明，即使是在富含鐵的食物中加入1杯咖啡，也可能使鐵的吸收率降低30%至40%。

另外咖啡因作為一種輕度利尿劑，也會增加水溶性營養素和礦物質（包括B群維生素、維生素C、鈣和鎂）的尿液排出量。

●第五個壞處：影響消化系統。咖啡因會刺激消化激素分泌，加快腸道蠕動，這就是為何很多人喝完第一杯咖啡後就想上廁所。

咖啡中的另一種成分咖啡酸，會引發「胃結腸反射」，即促進食物在腸道中蠕動的生理反應。如果人原本就有消化問題，那麼咖啡可能會加劇症狀。

●第六個壞處：干擾藥物。咖啡因會與許多藥物發生相互作用，它可能增強或減弱藥物作用，或改變藥物在肝臟中的代謝過程，從而導致藥物在體內積聚，增加副作用的風險。

高咖啡因攝取量可能會影響血液稀釋劑（如華法林）的療效，因咖啡因會降低血小板的凝血能力。此外服用甲狀腺激素（例如左旋甲狀腺素）後1小時內飲用咖啡，可能會使藥物的吸收率降低一半。

●第七個壞處：使人接觸到微塑膠。連鎖咖啡店的現磨咖啡中含有大量的微塑膠，這些微小的塑膠碎片來自咖啡杯包裝，它們會在人體內積聚，並可能對健康造成傷害。

