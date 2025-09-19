自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豆腐家族熱量、鈣質、蛋白質比一比！ 雙冠王是「它」

2025/09/19 17:30

好食課營養師林世航表示，豆腐富含鈣、鐵、維生素B群等營養素，不過根據作法的不同，在營養素上也略有差異；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師林世航表示，豆腐富含鈣、鐵、維生素B群等營養素，不過根據作法的不同，在營養素上也略有差異；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆是優質植物性蛋白質，不僅是健身族群常備食材之一，對於一般人或素食者來說，也是營養好來原。好食課營養師林世航表示，豆腐富含鈣、鐵、維生素B群等營養素，不過根據作法的不同，在營養素上也略有差異。以市售的嫩豆腐、板豆腐、百頁豆腐來說，嫩豆腐熱量最低，板豆腐則是雙冠王，鈣質、蛋白質含量均最高。

林世航於臉書專頁「好食課」與網頁發文指出，嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐、百頁豆腐加工方式大不同，因此熱量、營養也不同。嫩豆腐、板豆腐與凍豆腐的加工方式較為類似，都是從豆漿進一步凝固而成，百頁豆腐則是混合相關原料再進行凝固，與前述三種豆腐有些許不同。

林世航並說明，若以市售常見包裝為計算標準，嫩豆腐每盒300克、板豆腐每盒400克、百頁豆腐一條180克，以下可概略比較豆腐家族的熱量、蛋白質以及鈣質含量：

熱量以百頁豆腐居冠，嫩豆腐最少：嫩豆腐熱量為165大卡，平均每百克約為55大卡；板豆腐熱量340大卡，平均每百克為85大卡；百頁豆腐熱量304大卡，平均每百克約170大卡；凍豆腐熱量理論上與同份量的板豆腐無差異，但因為去除水分後更輕，使得同重量下有更多份量的凍豆腐，造成凍豆腐熱量較高的假象。

蛋白質含量板豆腐居冠，嫩豆腐最少：嫩豆腐蛋白質含量14克，平均每百克為4.8克；板豆腐蛋白質含量36克，平均每百克為9克；百頁豆腐蛋白質含量17克，平均每百克為9克。

鈣質含量板豆腐居冠，嫩豆腐最少：嫩豆腐39毫克，平均每百克為13毫克；板豆腐560毫克，平均每百克為140毫克；百頁豆腐60毫克，平均每百克為33毫克。並特別說明，黃豆雖富含鈣質，但在榨成豆漿後大量減少，因此豆腐的鈣質取決於其所使用的凝固劑，而只有使用「硫酸鈣」的板豆腐，鈣質含量才會高。

林世航提醒，豆腐的蛋白質屬於植物性蛋白，也是國健署建議大家可優先攝取的來源，因此無論是板豆腐、嫩豆腐還是凍豆腐，都是很好的豆製品選擇。但百頁豆腐因為熱量與含油量高，建議偶爾吃即可，以免攝取太多熱量與油脂。

好食課營養師林世航說，豆腐的鈣質取決於其所使用的凝固劑，而只有使用「硫酸鈣」的板豆腐，鈣質含量才會高；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師林世航說，豆腐的鈣質取決於其所使用的凝固劑，而只有使用「硫酸鈣」的板豆腐，鈣質含量才會高；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中