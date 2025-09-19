健康網》豆腐家族熱量、鈣質、蛋白質比一比！ 雙冠王是「它」

好食課營養師林世航表示，豆腐富含鈣、鐵、維生素B群等營養素，不過根據作法的不同，在營養素上也略有差異；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆是優質植物性蛋白質，不僅是健身族群常備食材之一，對於一般人或素食者來說，也是營養好來原。好食課營養師林世航表示，豆腐富含鈣、鐵、維生素B群等營養素，不過根據作法的不同，在營養素上也略有差異。以市售的嫩豆腐、板豆腐、百頁豆腐來說，嫩豆腐熱量最低，板豆腐則是雙冠王，鈣質、蛋白質含量均最高。

林世航於臉書專頁「好食課」與網頁發文指出，嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐、百頁豆腐加工方式大不同，因此熱量、營養也不同。嫩豆腐、板豆腐與凍豆腐的加工方式較為類似，都是從豆漿進一步凝固而成，百頁豆腐則是混合相關原料再進行凝固，與前述三種豆腐有些許不同。

林世航並說明，若以市售常見包裝為計算標準，嫩豆腐每盒300克、板豆腐每盒400克、百頁豆腐一條180克，以下可概略比較豆腐家族的熱量、蛋白質以及鈣質含量：

●熱量以百頁豆腐居冠，嫩豆腐最少：嫩豆腐熱量為165大卡，平均每百克約為55大卡；板豆腐熱量340大卡，平均每百克為85大卡；百頁豆腐熱量304大卡，平均每百克約170大卡；凍豆腐熱量理論上與同份量的板豆腐無差異，但因為去除水分後更輕，使得同重量下有更多份量的凍豆腐，造成凍豆腐熱量較高的假象。

●蛋白質含量板豆腐居冠，嫩豆腐最少：嫩豆腐蛋白質含量14克，平均每百克為4.8克；板豆腐蛋白質含量36克，平均每百克為9克；百頁豆腐蛋白質含量17克，平均每百克為9克。

●鈣質含量板豆腐居冠，嫩豆腐最少：嫩豆腐39毫克，平均每百克為13毫克；板豆腐560毫克，平均每百克為140毫克；百頁豆腐60毫克，平均每百克為33毫克。並特別說明，黃豆雖富含鈣質，但在榨成豆漿後大量減少，因此豆腐的鈣質取決於其所使用的凝固劑，而只有使用「硫酸鈣」的板豆腐，鈣質含量才會高。

林世航提醒，豆腐的蛋白質屬於植物性蛋白，也是國健署建議大家可優先攝取的來源，因此無論是板豆腐、嫩豆腐還是凍豆腐，都是很好的豆製品選擇。但百頁豆腐因為熱量與含油量高，建議偶爾吃即可，以免攝取太多熱量與油脂。

