自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

菜瓜布肺五年奪命一半患者 醫：肺炎鏈球菌搭配流感、新冠疫苗施打

2025/09/19 14:44

豐原醫院胸腔科醫師張孟祥建議，肺纖維化患者及高齡族群務必搭配「肺炎鏈球菌疫苗」接種。（記者張軒哲攝）

豐原醫院胸腔科醫師張孟祥建議，肺纖維化患者及高齡族群務必搭配「肺炎鏈球菌疫苗」接種。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕今日9月19日是「世界肺纖維化日」，提醒民眾重視呼吸健康，呼吸道感染對慢性肺病患者危害甚鉅，為降低風險，豐原醫院10月1日起啟動公費流感與新冠肺炎疫苗施打，胸腔科醫師張孟祥建議，肺纖維化患者及高齡族群務必搭配「肺炎鏈球菌疫苗」接種，以提升保護力、減少呼吸道感染與病情惡化，守護健康。

張孟祥提醒，長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），根據研究，IPF患者平均五年存活率不到五成，張醫師呼籲，若咳嗽超過兩週或出現不明原因呼吸困難，務必就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。

張孟祥指出，特發性肺纖維化過去被視為「不可逆」的沉默殺手，患者一旦確診往往病程快速惡化，然而隨著專用藥物問世，若能及早診斷並配合規律治療，不僅可延緩肺功能衰退，還能減少急性惡化次數並降低死亡風險。他分享，一名七旬黃姓患者雖已戒菸多年，但因反覆乾咳與呼吸困難就醫，經確診並接受藥物治療後，數月內病情穩定，呼吸困難明顯改善，從「爬幾階樓就喘」進步到能與太太散步，生活品質大幅提升，顯示治療進展為患者帶來新希望。

約三成特發性肺纖維化患者確診時已屬中晚期，往往錯失最佳治療時機，除了藥物控制外，患者日常生活也需做好管理，包括戒菸、避免接觸有害物質與規律運動，以進一步改善預後，肺炎鏈球菌疫苗接種與流感、新冠肺炎疫苗不衝突，鼓勵民眾施打。

特發性肺纖維化患者肺部宛如菜瓜布，要積極治療。（記者張軒哲攝）

特發性肺纖維化患者肺部宛如菜瓜布，要積極治療。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中