健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》不只補葉黃素！ 中醫揭對症下藥有助找回好視力

2025/09/20 19:43

言臻中醫診所中醫師劉宥均表示，中醫治療眼疾非用單一處方，須對症下藥才能治本，有助找回明亮視力；情境照。（圖取自freepik）

言臻中醫診所中醫師劉宥均表示，中醫治療眼疾非用單一處方，須對症下藥才能治本,有助找回明亮視力；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在3C產品普及的現代，長時間使用手機、電腦已成為日常，因此不少人也習慣依賴補充護眼保健品。言臻中醫診所中醫師劉宥均表示，保健食品中的葉黃素雖有益視力，但須留意勿攝取過量，造成肝臟負擔。並說明中醫治療眼疾非用單一處方，常見如感冒、三高、血栓、心臟循環等問題所引起的眼睛不適，建議均應對症下藥才能治本，有助找回明亮視力。

劉宥君於臉書專頁「言臻中醫診所」發文指出，葉黃素是一種類胡蘿蔔素，人體無法自行合成，主要分佈於眼睛視網膜中央的黃斑部，須從食物中獲取，是人體必需營養素之一，也是維持視力與護眼關鍵；常見食物如羽衣甘藍、菠菜等綠葉蔬菜均富含。

劉宥均並進一步說明，葉黃素除能吸收藍光，減少光線對眼睛造成的傷害；也具有抗氧化、抗發炎的效果，故有助於預防黃斑部病變（AMD）。但須注意過量服用會造成皮膚泛黃、肝臟負擔。據衛福部食藥署建議，每日補充量不應超過30mg；因此，若三餐已攝取足夠的綠葉蔬菜，其實並不需要額外補充。

至於中醫如何治眼疾？劉宥均表示，中醫治病講究找出病因，因此認為並非單一處方用藥就可以解決所有眼睛問題。至於中醫常見眼疾與對治方法，包括：

●風熱上擾（如感冒、流感）引起結膜炎，經常使用菊花疏風清熱、黃連解毒抗發炎；因菊花、枸杞皆含有豐富葉黃素，具有養肝清熱明目的效果。

●血栓性問題導致的視力模糊，經常使用「三黃瀉心湯」。因這類患者易合併出現三高問題，三黃瀉心湯清熱瀉火，對於眼睛視力改善非常有效。

●當心臟收縮無力，造成周邊循環變差，表現畏寒、四肢末梢冰冷；若是心臟舒張無力，血液回流產生障礙，表現面赤，中醫稱爲「戴陽」。此時會使用「通脈四逆湯」，運用乾薑附子驅除寒邪、恢復陽氣。

此外，劉宥均也提及，免疫過抗亦會造成視力問題，許多自體免疫疾病會出現虹彩炎、乾眼症等，屬於病毒性急性誘發者使用「水解散」、陽明悍氣問題使用「增液承氣湯」，對於免疫過抗造成的黏膜發炎也非常有效。

劉宥均強調，不論是血栓性、免疫性或血循性問題造成的視物不清，都有可能是外感後遺症。也就是說，先前感冒造成身體機能受損的部分一直沒治好所致。建議諮詢專業中醫師把脈診斷、找出病因治療病根，有助恢復明亮無礙的視野。

