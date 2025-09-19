6旬男開白內障虹膜鬆脫 因前列腺肥大藥物影響

眼科醫師洪啟庭表示，服用前列腺肥大藥物患者，進行白內障手術前務必告知醫師。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕不少年長者因視力模糊需求白內障手術，但有患者因前列腺肥大吃藥治療，卻羞於告知醫師有此「隱疾」，導致手術時虹膜波動異常，術後夜視變差，眼科醫師提醒，治療前列腺肥大的口服藥「坦索羅辛」會造成虹膜鬆弛症候群，增加手術風險，患者務必提早告知醫師。

大仁科技大學藥學系副教授、眼科醫師洪啟庭指出，60歲蔡先生去年因右眼中度白內障就醫，本身沒有糖尿病與高血壓，右眼近視500度，最佳矯正視力僅有0.4。手術過程發現虹膜呈波浪狀移動，甚至脫垂，使手術實施困難，虹膜復位後已出現鬆弛與部分萎縮，加上合併角膜水腫，術後1個月最佳裸視僅0.7，並因永久性的瞳孔擴大與變形，造成畏光、立體感變差、夜間視力變差。醫師進一步了解，蔡先生才靦腆的表示本身有前列腺肥大，已接受口服坦索羅辛治療約1年。

洪啟庭表示，前列腺肥大與白內障都好發於50歲以上男性，部分患者會接受坦索羅辛的治療，改善排尿不順的症狀，但因α腎上腺素受體也位於虹膜括約肌，因此服用坦索羅辛恐造成虹膜鬆弛且波浪狀湧動、虹膜容易由切口脫出等虹膜鬆弛症候群。

大仁科大研究團隊之一的校長郭代璜也表示，術前是否停藥與停藥多久時間，都須由專業醫師判斷，但是縱然停用此藥，並不保證會降低虹膜鬆弛等風險，因此務必於術前告訴醫師以提早規劃術中應變策略。

洪啟庭提醒，進行白內障手術前，若有服用阿斯匹靈、深海魚油、銀杏、紅麴或蝦紅素時，應主動告知醫師，必要時停止服用一段時間，以利手術安全。

有些患者因虹膜鬆弛症候群，造成虹膜永久性損傷。（眼科醫師洪啟庭提供）

蔡先生進行白內障手術中，虹膜持續從手術切口湧出，造成手術困難。（眼科醫師洪啟庭提供）

