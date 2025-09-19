自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

膝關節權威呂紹睿領軍 台中慈濟醫院關節中心啟用

2025/09/19 12:43

台中慈濟醫院關節中心啟用，專治關節疾病。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院關節中心啟用，專治關節疾病。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中慈濟醫院「關節中心」今（19）日舉行啟用典禮，關節中心由享譽盛名的膝關節權威呂紹睿親自領軍，攜手親授兩位弟子周立展與趙子鎔提供高品質的膝關節治療。

台中市長盧秀燕今日參加啟用典禮，她致詞強調，台中慈濟醫院關節中心成立對市民健康具有深遠意義，中市超過50萬名65歲以上長輩，膝關節照護是市府施政重點。他感謝呂紹睿與團隊將醫療服務，讓市民不必舟車勞頓到大林慈濟醫院就能獲得高品質的膝關節治療，期盼透過關節中心，讓更多長輩遠離膝痛困擾，重拾健康與行動力，甚至健步如飛。明華園孫翠鳳特別透過影片分享接受呂紹睿教授治療重獲健康的經驗，更見證「膝關節健康促進方案」的卓越成效。

呂紹睿說，深耕研究30年，確認退化性膝關節炎並非單純老化導致，「九成膝關節疼痛來自內側皺襞與股骨內髁長期摩擦」，定義為「內側摩擦症候群」，發展「膝關節健康促進方案」的完整診斷與治療模式，已嘉惠數以萬計病人，是國內膝關節保養與治療的重要先驅。

呂紹睿指出，膝關節是人體最大關節，一年平均活動約百萬次，是生活自如的關鍵，目前全台仍有超過350萬人受膝痛困擾，因此台中慈濟醫院經過一年籌備，成立「關節中心」，結合老人醫學科醫師及「國際醫療中心」，推動「膝關節健康促進方案」，守護民眾膝蓋。

台中市長盧秀燕參加慈濟醫院關節中心啟用典禮致詞。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕參加慈濟醫院關節中心啟用典禮致詞。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院「關節中心」由享譽盛名的膝關節權威呂紹睿親自領軍。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院「關節中心」由享譽盛名的膝關節權威呂紹睿親自領軍。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院關節中心舉行啟用典禮。（記者張軒哲攝）

台中慈濟醫院關節中心舉行啟用典禮。（記者張軒哲攝）

