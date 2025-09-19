救急診壅塞！「假日急症中心」估10月上路 研議提高津貼

衛福部推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）收治輕症病人，健保署署長陳亮妤今（19日）指出，相關規劃已進入最後細節。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫學中心急診塞車問題嚴峻，衛福部拋出解方，將試辦「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）收治輕症病人，預計最快10月試辦，健保署署長陳亮妤今（19日）指出，相關規劃已進入最後細節，包括地點選定、經費編列與人力排班均在進行中，上路時程不變，津貼部分也會研議提高，盼吸引更多醫事人員投入。

衛福部長石崇良任健保署長時就提出「假日急症中心」規劃，其概念來自美、日、德等國經驗，在大醫院車程10分鐘內設點，承接發燒、拉肚子、跌倒擦傷等「急但不重」的輕症病人，避免週日基層診所開診率驟降、病人無處可去而直奔急診，根據健保署統計，這類檢傷第4、5級患者約占急診人次兩成，若能分流至UCC，不僅滿足病人需求，也可減輕醫院急診壓力。

陳亮妤上午出席「世界病人安全日」活動前受訪時表示，目前推動工作「如火如荼」進行中，正與急診醫學會、基層醫學會、護理師公會、藥師公會及衛福部資訊處密切開會，主要規劃有三大方向。

陳亮妤說，第一是「人力」將由基層醫師與護理人員支援，不會動用醫院醫師，以免加重院內負擔。第二是「藥品」，將建立資訊系統，讓藥品供應狀況透明化。第三是「資訊系統建置」，將整合人力排班、藥品管理與系統功能，一次完成。

不過，護理界對「補助金額」提出疑慮。護理師公會全聯會理事長陳麗琴直言，目前假日排班補助僅每班2000元，「比起勞基法加班費標準根本不符，沒有吸引力，護理師可能寧可在家休息。」她也強調，公會願意協助媒合人力並辦理教育訓練，但希望政府拿出更有誠意的條件。

對此陳亮妤回應，包括藥師、護理師、放射師等團體都提出調高津貼的建議，健保署已允諾會再研議，提高誘因。目前參與的學協會都表示興趣，針對細節，包含試辦的地點、試辦的經費、人力排班部分，已進入最後細節，更確定時就會再跟大家報告。至於何時正式啟動？陳亮妤也表示，「部長已經說過，可能是10月，也可能是11月，就以部長宣布的時間為準。」

