確保營養午餐品質 桃市「自主食品衛生電子巡檢」缺失立即輔導

衛生局食品稽核人員定期至團膳稽查，確保營養午餐品質。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合學校開學，桃園市政府衛生局推出「自主食品衛生電子巡檢」及「食安評價星級評等」兩項創新制度；要求供應校園團膳業者，於每日開餐前即時上傳廚房環境及人員衛生照片，由專人同步監控，若發現缺失立即進行線上輔導改善，並透過星級評等制度，建立透明供餐環境。此外，今（2025）年1至9月中抽驗校園午餐成品與食材（包含肉品、豆製品等）檢驗結果都合格。

衛生局表示，今年1至9月中旬已完成校園午餐成品與食材抽驗210件，其中181件檢驗結果均符合規定，另有29件仍在檢驗中，配合新學期開學，已將「到校量測食品溫度」列為重點，嚴格檢查食材保存、運輸配送及現場供餐各環節，避免交叉污染及溫度失控，確保餐食品質與衛生；另桃園市有111所學校自設廚房及14家團膳工廠，市府自今年起提升查核頻率，自設廚房每學年至少查核2次，團膳工廠則是每學年4次，並於開學前加強輔導，確保學童返校即可享用安全衛生的午餐。

此外，市府也推動「校園午餐精進計畫」，除嚴格把關營養午餐衛生品質外，更持續引入在地農產品及3章1Q 認證食材，並推動食農教育，讓學童從產地到餐桌的過程中，學習飲食文化與永續健康飲食觀念；並透過「桃食安心資訊平台」公開查核與抽驗成果，讓家長安心、學童放心。

桃園市「校園午餐精進計畫」嚴格把關營養午餐衛生品質，更持續引入在地農產品及3章1Q 認證食材。（衛生局提供）

桃園市衛生局表示，今（2025）年1至9月中抽驗校園午餐成品與食材（包含肉品、豆製品等）檢驗結果都合格。（衛生局提供）

衛生局食品稽核人員定期至營養午餐團膳稽查，其中「到校量測食品溫度」列為重點。（衛生局提供）

