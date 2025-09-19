健康網》愛美不傷髮！ 髮膠、髮蠟、定型霜使用訣竅大公開

台北醫學大學皮膚科副教授蔡仁雨說，使用美髮產品時，應適量塗抹於特定部位，避免過量導致髮絲厚重或增加異物附著的機會；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著現代人對外在儀容越來越重視，不論日常工作、聚會場合或重要活動，打造合宜髮型已成為許多人的日常習慣。各式髮用造型品，如造型噴霧、定型霜、髮膠、髮蠟與髮油等，也因此成為常見的造型工具。然而，民眾在使用這類產品時，對其使用方式、清潔步驟與潛在影響仍存有不少疑問。

為釐清民眾相關疑問，食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請台北醫學大學皮膚科副教授蔡仁雨醫師說明，如何在展現個人風格的同時，兼顧頭皮與髮絲的日常照護。

請繼續往下閱讀...

選對產品，依標示用

蔡仁雨醫師建議，選購時應優先選擇標示清楚、說明完整，並已完成產品登錄的合法造型品，避免選用來源不明或未標示成分用途的產品。使用時，應依照個人髮質與造型需求，適量塗抹於特定部位，避免過量導致髮絲厚重或增加異物附著的機會。

使用後，應確實清潔頭皮與髮絲，避免殘留堆積造成悶熱不適，維持清爽舒適感受。大多數合格產品皆附有使用說明，建議依照產品指示使用，讓造型與保養兼得。

頭皮健康與日常作息也息息相關

關於造型品與掉髮是否有關聯，蔡仁雨醫師說明，每日出現少量掉髮屬自然代謝現象，並非單純由造型品所致。在臨床上反而較常觀察到，因頻繁染燙、熱整等操作導致髮絲脆弱、出現斷裂情形，易被誤認為是掉髮，建議可透過定期護髮保養加以改善。

至於部分民眾可能在使用造型品後出現頭皮不適，蔡仁雨醫師指出，這類反應多與清潔習慣、生活作息或肌膚狀態變化有關，而非單一產品因素。舉例來說，洗髮過度、搔抓摩擦，或未及時清潔殘留造型品，都有可能影響局部膚況。養成溫和洗髮與穩定作息的生活習慣，對維持頭皮與頭髮的健康狀態大有幫助。

選對產品，正確使用，留心觀察

針對部分民眾關心造型品是否會對頭皮造成長期影響，蔡仁雨醫師表示，目前醫學研究並未發現造型品會直接導致特定頭皮疾病。頭皮本身有頭髮覆蓋保護，外界刺激相對有限。只要選擇合法產品並搭配日常清潔與保養，頭皮與髮絲大多可維持穩定狀態。

值得留意的是，若造型品使用後不慎接觸臉部或頸部肌膚，可能因個人膚質差異出現暫時性不適反應，應暫停使用並觀察狀況，必要時諮詢皮膚科專業意見；若有搔癢、乾燥或異常脫屑等情形，建議可尋求醫師協助，以獲得適當的照護建議。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1044期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法