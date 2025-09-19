北市衛局稽查流動攤商 「烏骨雞」藏沙門氏菌

今年6月共計抽驗48件包括即時食品38件、冰品3件 、生鮮蔬果4件、生鮮水產品1件、鮮榨果蔬汁1件、飲料1件，其中檢驗結果1件產品「烏骨雞」不符合規定，檢測出沙門氏菌，不合格率為2.1%。（北市衛生局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕注重食品衛生安全，台北市衛生局稽查「流動攤販及餐車」供應之即食餐食進行全面抽驗，今（2025）年6月共計抽驗48件包括即時食品38件、冰品3件 、生鮮蔬果4件、生鮮水產品1件、鮮榨果蔬汁1件、飲料1件，其中檢驗結果1件產品「烏骨雞」不符合規定，檢測出沙門氏菌，不合格率為2.1%。

衛生局表示，抽驗48件即食餐食（包含即食食品、生鮮蔬果、生鮮水產品、鮮榨果蔬汁、冰品、飲料），依類別檢驗食品中微生物衛生標準，其中1件產品複抽結果不符規定，產品品項為「烏骨雞」，針對不符規定業者，台北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079。以上訊息，可至臺北市政府衛生局網站查詢。

