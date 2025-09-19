自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

北市衛局稽查流動攤商 「烏骨雞」藏沙門氏菌

2025/09/19 11:37

今年6月共計抽驗48件包括即時食品38件、冰品3件 、生鮮蔬果4件、生鮮水產品1件、鮮榨果蔬汁1件、飲料1件，其中檢驗結果1件產品「烏骨雞」不符合規定，檢測出沙門氏菌，不合格率為2.1%。（北市衛生局提供）

今年6月共計抽驗48件包括即時食品38件、冰品3件 、生鮮蔬果4件、生鮮水產品1件、鮮榨果蔬汁1件、飲料1件，其中檢驗結果1件產品「烏骨雞」不符合規定，檢測出沙門氏菌，不合格率為2.1%。（北市衛生局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕注重食品衛生安全，台北市衛生局稽查「流動攤販及餐車」供應之即食餐食進行全面抽驗，今（2025）年6月共計抽驗48件包括即時食品38件、冰品3件 、生鮮蔬果4件、生鮮水產品1件、鮮榨果蔬汁1件、飲料1件，其中檢驗結果1件產品「烏骨雞」不符合規定，檢測出沙門氏菌，不合格率為2.1%。

衛生局表示，抽驗48件即食餐食（包含即食食品、生鮮蔬果、生鮮水產品、鮮榨果蔬汁、冰品、飲料），依類別檢驗食品中微生物衛生標準，其中1件產品複抽結果不符規定，產品品項為「烏骨雞」，針對不符規定業者，台北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079。以上訊息，可至臺北市政府衛生局網站查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中