健康網》別被「前任濾鏡」迷惑！ 心理師：停止比較 好好溝通

〔健康頻道／綜合報導〕在感情裡，當我們遇到不愉快或失望時，腦海中往往會浮現前任的身影。心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，那並不一定是因為前任有多好，而是因為「比較」讓我們選擇性地看見了想看見的部分。隨著與現任的爭吵累積，彼此的優點逐漸被忽視，只剩下爭執時的臉孔與情緒，於是過去的甜美記憶被放大，當初導致分手的原因卻被時間沖淡。

許嬰寧提到，在一段不適合的感情裡，容易想起前任，但不代表前任多好，只是因為比較後，想起了他的好。我們都選擇看見自己想看見的部分。現在的不愉快，讓我們不由去比較現任和前任。

在認知失調的狀況下，和現任的爭吵讓我們逐漸看不見現任的好，只能看見現任那張爭吵時會出現的臉，讓人失望、生氣和不耐。許嬰寧表示，回想起前任，如果沒有現任的這個問題，突然會覺得前任是不是更好，尤其在分開一陣子後，對方當時令你不悅、導致分手的那個癥結點，也隨時間沖淡了一些。這時候容易出現的錯覺，是對前任的認知失調。

許嬰寧說明，仔細想想，和前任之所以會分開，一定是有不可挽救不可改變的因素，那個不適合，如果至今一樣沒有改變、無法改變，那麼前任有多好，也是不適合。現任有多令人不快，若還在一段關係裡，都還有機會，若真的覺得累了，也千萬別拿前任來做比較，那對現任是不公平的。

許嬰寧補充，「感情裡若開始出現比較，那就是不滿的徵兆。」光用比的，對方不會改變，感情不會變好，只會讓你自己感覺越來越糟。好好說，你希望，你期望的樣子，才能幫助對方靠近你的想法。

