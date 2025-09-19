自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孩子反覆中耳炎好困擾 快補這些營養素

2025/09/19 11:32

營養師高敏敏指出，補充維生素A、C、D、礦物質鋅及益生菌+益生質，就可以降低中耳炎的風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，補充維生素A、C、D、礦物質鋅及益生菌+益生質，就可以降低中耳炎的風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多孩子反覆發燒或耳痛，背後原因可能是中耳炎！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」表示，從日常飲食與生活習慣下手，補充維生素A、C、D、礦物質鋅及益生菌+益生質，就可以降低中耳炎的風險。

降低中耳炎風險營養素

●維生素A：可吃胡蘿蔔、地瓜、菠菜，幫助維持呼吸道與耳咽管黏膜完整，減少病原入侵。

●維生素C：可吃奇異果、柑橘、甜椒，抗氧化， 有效提升保護力。

●維生素D：可吃鮭魚、蛋黃，助提升防護力，減少呼吸道反覆感染。

●鋅：可吃南瓜子、堅果、海鮮，幫助加速傷口修復，抗發炎。

●益生菌+益生質：可吃優格、泡菜、燕麥、洋蔥，幫助腸道菌相平衡、強化防護力。

高敏敏建議，要少吃或是避免高糖飲食（汽水、糖果），容易造成血糖波動大、降低身體保護力；油炸與加工食品（炸雞、薯條、香腸），高油高鹽的食物易促發炎反應；過量冰冷飲品會刺激咽喉，增加感染風險。

耳鼻喉專科醫師張益豪提醒，當兒童出現反覆中耳炎，千萬不可輕忽，兒童因耳咽管尚未成熟，再加上身體保護力較弱，容易因感冒或過敏反覆感染，許多家長以為中耳炎只是小感冒，其實若長期忽視可能影響孩子聽力，語言發展與專注力。

中耳炎常見症狀

●反覆高燒／耳痛：中耳腔發炎，造成壓力上升，孩子易疼痛難耐。
●耳流膿液：中耳腔積膿增加壓力，膿液可能從耳道流出。
●聽力變差：液體堵住中耳，腔室無法正常傳聲。
●睡眠不穩：夜晚耳壓變化明顯，孩子易因耳痛哭鬧。

容易得中耳炎的狀況

●感冒：病毒沿耳咽管進入中耳，引起感染。
●過敏體質：鼻炎或氣喘兒童，發生率更高。
●處在二手菸、空污環境：環境刺激，讓黏膜發炎更嚴重。
●營養不足：缺乏關鍵營養素，讓身體保護力下降。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

