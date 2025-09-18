陰莖增大手術奪命 醫：不是「入珠」這麼簡單！

北市一名50歲男子進行陰莖增大手術，最終卻不幸猝逝。對此，醫師呂謹亨提醒，陰莖增大手術並非坊間簡單「入珠」處理，而是必須完整評估與專業操作的醫療行為。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕北市中山區一名50歲男子，日前花費40萬元在診所進行陰莖增大手術，卻疑似因麻醉過程出現問題，手術結束後竟猝然身亡，震驚社會。對此，泌尿科醫師呂謹亨嚴正提醒，陰莖增大手術並非坊間簡單「入珠」處理，而是必須完整評估與專業操作的醫療行為，更要牢記「先講不傷身，再來追求療效！先有手術安全，才有手術成功，是每一位外科醫師的堅持！」。

泌尿科醫師呂謹亨事後在臉書撰文指出，陰莖增大手術涉及泌尿生殖系統專業，術前必須針對病人做全面評估，包括抽血檢查、慢性病史、藥物及過敏史，甚至過往手術紀錄，以確保安全性與術後照護。

他強調，若採全身麻醉，務必有麻醉專科醫師全程監督，從術前評估、術中監測到術後追蹤，一個環節都不能馬虎。

他並揭露，目前陰莖增大手術主要有自體脂肪、玻尿酸、異體真皮等方式。自體脂肪與玻尿酸雖能讓陰莖術後立即看似腫大，但存在被吸收或移位風險，可能導致變形，甚至摸起來「像玉米、狼牙棒」。相較之下，異體真皮片因結構穩定，觸感與形狀較自然，但同樣需仰賴專業泌尿科醫師操作。

此外，若患者本身未割包皮，還可採「包皮摺疊手術」，在割包皮同時達到增厚效果，副作用較少但增粗有限。而「包埋式陰莖」則屬於另一種特殊情況，必須透過包皮重建或移除下腹多餘脂肪，才能讓陰莖顯露。

呂謹亨呼籲，陰莖增大手術，並不是為了治療病人疾病，而是要滿足病人的需求。更要以安全及不傷及泌尿系統功能為首要考量。務必選擇專業的泌尿科醫師，照護及麻醉團隊。充分與醫師溝通，瞭解手術相關的所有細節、併發症與可能風險。

