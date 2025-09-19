自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》量越來越少會精盡人亡？ 醫揭變少6警訊

2025/09/19 21:06

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，射精量變少透露的健康警訊有：年齡增長、攝護腺肥大、荷爾蒙失調、禁慾時間過短或常、過度手淫刺激需求、其他疾病的影響；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位新婚不久的患者因為射精量變少，妻子擔心他會「精盡人亡」前去求診；1位正值壯年的男性從「噴射像水壩洩洪」到「像水管漏水」，擔心是不是彈盡糧絕？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，射精量變少透露的健康警訊有：年齡增長、攝護腺肥大、荷爾蒙失調、禁慾時間過短或常、過度手淫刺激需求、其他疾病的影響。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明，精液是體液的一種，是由精子、精囊、攝護腺液等所組成，而人體具有自我調節能力，射精後身體也能自行重新生成精液。連續射精的確會讓之後射出的精液量變少，因身體需要時間恢復和製造新的精液，所以通常射精間隔的時間越短、下一次射精時的量會越少。

陳鈺昕指出，世界衛生組織參考標準，男性每次射精量至少為1.4ml，且精液量應在1.4-5.0ml範圍內都屬正常，精液量過少（<1.4ml），可能原因有：輸精管堵塞、攝護腺功能異常或射精不完全射精量多少算少。

射精量變少影響健康的警訊

●年齡逐漸增長：隨著年齡的增長出現，比如陰莖神經退化、攝護腺和附睪等與分泌精液有關的器官功能退化等。

●攝護腺肥大：除了壓迫到尿道使尿流變細之外，若合併儲精囊功能受影響，可能導致射精困難、射精力量減弱，射出精液量變少。

●荷爾蒙失調：當男性體內睪固酮濃度不足時，可能導致性慾減退、勃起困難、射精量減少等。

●禁慾時間過短或長：過長或過短的禁慾時間都可能影響精液量和精子品質。

●過度手淫刺激需求：射精間隔太短，精液未充分累積，導致量減少。

●其他疾病的影響：比如生殖器官感染發炎、射精管阻塞、逆行性射精等，會影響精液生成或排出。

射精量變少怎麼辦

●尋求醫療協助：若常態性出現精液量過少，甚至合併排尿困難、頻尿、血精等症狀，建議儘速就醫，可能已出現泌尿系統問題。

●進行荷爾蒙檢測：抽血檢測睪固酮濃度，搭配臨床症狀綜合檢查，進行男性更年期評估。

●泌尿健康檢查：尿液檢驗、攝護腺功能檢查，確認各項功能是否正常。

